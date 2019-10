L'hommage corrézien à Jacques Chirac aura lieu samedi à Sainte-Féréole et à Sarran

Corrèze, France

"Une journée du souvenir et de l'amitié à la mémoire de Jacques Chirac". C'est ainsi qu'a été nommé cet hommage qui sera rendu ce samedi 5 octobre à l'ancien président de la République sur ses terres corréziennes. Elle est organisée conjointement par le Conseil départemental et la famille de Jacques Chirac. Elle commencera le matin à 9h par un temps de recueillement privé sur la tombe familiale au cimetière de Sainte-Féréole. Puis à partir de midi tous les Corréziens sont invités au musée du Président à Sarran où la famille sera présente. Des prises de paroles auront lieu et l'hommage se poursuivra ensuite autour d'un buffet corrézien. Le musée sera ouvert au public tout le week-end gratuitement de 10h à 19h. Plusieurs personnalités avaient dès l'annonce de cette journée fait savoir qu'elles désiraient y participer. C'est le cas de François Hollande. En revanche, Emmanuel Macron, dont la venue en Corrèze pour cet hommage avait été évoquée, ne sera pas là finalement.