L'hommage de la ville de Montpellier à Samuel Paty

La ville de Montpellier organise ce mercredi soir à 17h, deux heures avant l'hommage national à Paris, une cérémonie à la mémoire de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie _"victime de l’intégrisme islamiste_, ainsi qu’à l’ensemble des enseignants de l’école publique et laïque. Une façon de témoigner de l’attachement irréductible de Montpellier aux valeurs fondamentales de la République" écrit la ville dans un communiqué.

De jeunes Montpelliérains (collégien, lycéen, étudiant) liront des extraits de la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen du 26 aout 1789 et Grands corps Malade, artiste, slameur et réalisateur, président du Jury du 42e Cinemed, lira l’article 11 consacré à la liberté d’expression.

L’hommage se terminera par une interprétation de la Marseillaise par Barbara Derathé, artiste lyrique formée par Opéra Junior. L’opéra sera illuminé aux couleurs tricolores de la Nation.

Afin de respecter les consignes de sécurité sanitaire, cette cérémonie sera retransmise en direct sur le compte Facebook et le site Internet de la Ville de Montpellier.