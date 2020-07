L'hommage de Sandrine Rousseau à Gisèle Halimi: "Elle a fait de nous des femmes à part entière"

Sandrine Rousseau a fait part de sa grande tristesse à l'annonce du décès de Gisèle Halimi qui s'est éteinte ce mardi à l'âge de 93 ans. _"_C'est vraiment l'une des femmes qui a marqué le combat des femmes en France", explique Sandrine Rousseau, connue pour ses engagements féministes. Elle retient ces combats menés par Gisèle Halimi: la reconnaissance des violences sexuelles et notamment la criminalisation du viol qui fait que le viol est aujourd'hui un crime dans la loi française qui relève donc de la cour d'assises; et puis le droit à l'avortement, avec notamment le manifeste des fameuses 343.

"Gisèle Halimi nous a autorisées à être des femmes à part entière" © Maxppp - Thomas Padilla

"Ce sont des figures comme elle qui ont vraiment fait avancer le droit des femmes", souligne Sandrine Rousseau qui dit se sentir être "un peu son héritière". Elle explique: "Gisèle Halimi fait partie de ces femmes qui ont fait avancer la cause des femmes, mais plus encore que la cause, elle a fait avancer l'égalité entre les femmes et les hommes". La militante nordiste estime que c'est Gisèle Halimi qui, plus que quiconque en France, a permis aux femmes de disposer de leur corps, en faisant reconnaître le viol comme un crime et qui a permis la reconnaissance du droit à l'avortement: "Elle a fait de nous des femmes à part entière puisqu'elles nous a autorisées à disposer de notre corps. Et ça, c'est vraiment une des grande avancée du féminisme du XXème siècle pour moi. Et c'est à elle qu'on le doit." souligne Sandrine Rousseau.

La Nordiste, ancienne élue EELV à la région, fait partie des femmes politiques à l'origine de l'affaire Baupin: elle avait porté plainte contre le député vert pour "agression sexuelle". Elle a publié en 2017 un livre "Parler" dans lequel elle évoque notamment le silence autour du harcèlement sexuel dans le monde politique ou dans le monde de l'entreprise. Elle est également la présidente de l'association Parler qui accompagne les femmes victimes de violences sexuelles à porter plainte notamment.