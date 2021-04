L'hommage des dirigeants de la Berrichonne Football à Claude Jamet

La famille de la Berrichonne Football est en deuil après la disparition ce vendredi de Claude Jamet à l'âge de 91 ans. Le nouveau directeur général du club Patrick Trotignon et le président Michel Denisot, rendent hommage à un dirigeant qui aura écrit une des plus belles pages de l'histoire du club.

Il a été un des bâtisseurs de la Berrichonne de Châteauroux. Claude Jamet s'est éteint ce vendredi à l'âge de 91 ans. Dans un communiqué, Patrick Trotignon, nouveau directeur général du club, rend hommage à celui "qui aura été un immense dirigeant" et dont le nom "est associé pour toujours à l’Histoire de La Berrichonne".

Le directeur de la Berri souligne avec justesse que Claude Jamet a vécu "en Berrichonne" et qu'il aura permis d'être "ce qu’elle a été et d’être ce qu’elle est aujourd’hui". Patrick Trotignon souligne que "les moins de vingt ans ne peuvent pas mesurer l’impact de l’action extraordinaire de cet homme hors du commun. Claude Jamet a d’abord été un joueur talentueux du club « Bleu et Rouge », dès 1940. Au poste de défenseur central, il est intégré dès ses 18 ans dans l’équipe première. Il obtient plusieurs sélections en Équipe de France amateur et s’impose comme un joueur majeur de La Berrichonne des années 50. Dès la fin de sa carrière de joueur, Claude Jamet devient Président de La Berrichonne Football, où il met en exergue ses grandes qualités de fédérateur."

Avec Claude Jamet aux commandes, le club écrira les plus belles pages de son histoire avec en particulier, en 1964, "une finale du Championnat de France Amateurs à Monaco où Claude est assis entre le Prince Rainier et la Princesse Grace (Grace Kelly). Des grands noms se succèdent pour entraîner La Berrichonne : Dubreucq, Lafont, Deladerierre, Strapp, H. Revelli… En 1970, La Berrichonne participe au championnat de deuxième division. Claude est reconnu par ses pairs et est élu au Conseil d’Administration de la Ligue professionnel de football".

L'hommage et les souvenirs de Michel Denisot

En 1988, Claude Jamet décide de transmettre le club à Michel Denisot qui se souvient : "L'Equipe Première galérait un peu en 3ème Division de l'époque. J'allais aux matchs de temps en temps. "Vous devriez reprendre l'équipe dirigeante" me dit-il un dimanche. "Pourquoi pas" lui dis-je. Trois jours après, ma mère m'appelle après avoir lu la Nouvelle République : "tu aurais pu me dire que tu allais devenir Président de la Berrichonne" me dit-elle. Je ne le savais pas ! Il m'a nommé comme ça..."

Sur le site de la Berri, le nouveau président de la Berrichonne Football ajoute que jusqu'au bout, Claude Jamet aura suivi l'évolution du club, "y compris la vente à United World. Avec son fils Bertrand et Guy PERROT, il se tenait informé et me transmettait son point de vue.../.... Merci Claude. Votre nom est accolé à La Berrichonne. Votre Berrichonne." conclue Michel Denisot

Un hommage à la dimension de l'engagement de Claude Jamet pour le club, lui sera rendu lorsque le contexte sanitaire le permettra.