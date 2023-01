L'hommage des pompiers de Loire-Atlantique à Falcon le Berger allemand

Falcon et son maître Anthony Renaud lors d'une intervention.

Dans un message sur Facebook, les sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique rendent hommage, mardi 17 janvier, au Berger allemand Falcon. Ce chien spécialisé dans la recherche de personnes a servi pendant dix ans au sein de l'équipe cynotechnique des pompiers.

"C'était un chien très énergique, très doué, têtu et pas très obéissant !", sourit son maître, le conseiller technique de l'équipe cynophile des pompiers de Loire-Atlantique, Anthony Renaud. "Falcon ne vivait que pour rechercher. Il ne s'arrêtait jamais tant qu'on n'avait pas trouvé. C'était son truc !", poursuit-il. Parmi ses dernières interventions marquantes, la recherche d'une jeune fille en bord de Loire, à Nantes. "La famille, la police et les collègues pompiers sont passés à côté, et lui l'a retrouvée en deux minutes", se souvient Anthony Renaud.

Après une lourde opération, Falcon a pris une retraite bien méritée fin 2020. Il a fini ses jours auprès de son maître Anthony Renaud. Depuis, Plume, une Border collie de trois ans, a pris la relève chez les pompiers de Loire-Atlantique.