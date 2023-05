L'hommage du handball mosellan à l'un de ses jeunes joueurs, décédé dans un accident

Tous les joueurs, joueuses et clubs de handball de Moselle seront unis ce week-end pour rendre hommage à Rafaël Mazagran. Cet adolescent de 15 ans, fauché par une voiture mardi à Stuckange alors qui descendait du car qui le ramenait du collège. Hospitalisé en urgence, le jeune garçon n'a pas survécu à ses blessures.

ⓘ Publicité

Rafaël Mazagran était licencié au Thionville Moselle Handball, où son père est également entraineur.

Dès l'annonce du décès de l'adolescent, de nombreux clubs de handball du département ont exprimé leur émotion et leurs condoléances à sa famille, à ses proches et au TMH. "La communauté de Metz Handball, secteur professionnel et association, est sous le choc du drame qui touche l'un des siens, Xavier Mazagran" écrit par exemple Metz Handball, "son étoile brillera à jamais sur nos terrains de handball."

Le Comité de Moselle de Handball demande une minute d'applaudissement sur tous les terrains ce week-end.

Une cagnotte en ligne a par ailleurs été mise en place par les proches de la famille de Rafaël Mazagran.