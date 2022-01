L'hommage national à Hyères au brigadier-chef Alexandre Martin, mort au Mali pour la France

La cérémonie d'hommage national en mémoire du brigadier-chef Alexandre Martin s'est tenue ce jeudi soir au coeur du 54ème Régiment d'Artillerie de Hyères en présence des proches de la victime, de la ministre des Armées, Florence Parly, des autorités militaires, ainsi de nombreux élus du département du Var. Un moment douloureux pendant lequel Florence Parly a rappelé que cet "engagement pour notre pays, c'est pour notre liberté".

Porté par huit de ses camarades, le cercueil dans lequel repose le brigadier chef Martin s'est lentement avancé jusque la place d'Armes, recouvert du drapeau bleu blanc rouge . En face, la ministre des Armées a salué dans son éloge funèbre celui pour qui servir son pays était une évidence. "C’était votre vie et personne ne vous a jamais empêché. Vos parents, votre fiancée, vos proches, tous vous ont soutenu. Tous vous ont vu vous épanouir et vous accomplir dans un métier qui vous passionnait. Et je veux leur dire que jamais votre nom ne tombera dans l’oubli. La France n’abandonne jamais ceux qui sont tombés pour elle. Paul Claudel disait « Ne croyez pas ceux qui vous disent que la jeunesse est faite pour le plaisir, elle est faite pour l’héroïsme. » Aujourd’hui, ces paroles résonnent sur la place d’armes de votre régiment, alors que l’héroïsme prend vos traits. Aujourd’hui, la France contemple votre visage. Le visage calme et profond de l’engagement pour notre pays, pour notre liberté. Et devant votre visage, à jamais dans nos mémoires, la France reconnaissante s’incline" a conclu la ministre, avant de déposer la légion d'honneur à titre posthume, sur l'un des trois coussins disposés sur le cercueil.