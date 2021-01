L'homme de 2020 dans le Loiret : le maire de Chatillon-sur-Loire

A l'heure de faire le bilan de l'année, les journalistes de France Bleu Orléans ont élu leur personnalité de 2020. Il s'agit d'Emmanuel Rat. Le maire de Chatillon-sur-Loire a tout connu durant cette année qui vient de se terminer. Au mois de mars, il a contracté le Covid 19 et il a été réélu à la tête de sa commune. Il représente donc pour nous, les deux événements marquants de l'année 2020 : l'épidémie du coronavirus et les élections municipales.

Merci aux soignants

A la mairie de Chatillon-sur-Loire ce 31 décembre, Emmanuel Rat est très heureux de nous accueillir, quand je lui explique que je suis là pour l'interviewer parce que nous l'avons désigné "personnalité de l'année 2020", d'abord il remercie la radio, France Bleu Orléans qu'il écoute chaque jour, je le sens à la fois très ému et très reconnaissant. Il m'offre un café et très vite, il parle et il ne s'arrête plus.

Des soignants d'abord, l'équipe de réanimation du CHR d'Orléans. "Sans eux je ne serais pas là, ils m'ont sauvé la vie" dit-il. Il raconte, les huit semaines qu'il a passées à l'hôpital dont 19 jours en réa. "Je ne suis rentré chez moi, que mi-mai et là il a fallu continuer de "travailler" avec mon médecin et le kiné".

Une rééducation qui a porté ses fruits. "Aujourd'hui, j'ai encore quelques bricoles mais vous savez quand vous tombez dans une piscine, vous sortez vous êtes mouillés, mais avec cette saloperie de maladie, il reste des égratignures". Malgré tout le sourire est là et ne le quitte pas quand il évoque l'autre événement de l'année : sa victoire aux élections municipales.

Le maire de Chatillon-sur-Loire est notre personnalité de l'année 2020 - Lydie Lahaix

Maire depuis 25 ans

Le 15 mars dernier, il est réélu maire, un poste qu'il occupe depuis 1995. Il remporte l'élection municipale dès le premier tour. Et il continue, en juillet à la communauté de communes. "Je me sentais bien alors je me suis dit il faut continuer et j'ai bien fait , aujourd'hui plus que jamais j'ai envie de me battre pour défendre les projets qui vont améliorer la vie des gens".

Il évoque ses amis, le président du Conseil départemental Marc Gaudet avec qui il a toujours eu des liens très forts et puis les élus du coin avec qu'il apprécie de travailler mais je devrais éviter les réunions et vins d'honneur car "je dois encore faire attention".

Et en lien avec l'épidémie, il évoque le gouvernement, "je ne voudrais pas être à leur place, c'est dur de prendre des décisions en ce moment, on n'est jamais sûr que ce sont les bonnes". Sur la campagne de vaccination qui démarre, il dit son espoir "même si les scientifiques ne sont pas tous d'accord, j'espère que le vaccin va nous sauver et que tout le monde vive".

Merci la vie

A bientôt 72 ans (il les aura en avril prochain) il ne souhaite qu'une chose, continuer de travailler, "j'ai chaque jour de plus en plus d'énergie , je ne sais pas quand je vais m'arrêter". Mais il veut surtout profiter de la vie, de son épouse, ses enfants et ses huit petits-enfants. Emmanuel Rat leur promet à tous une grande fête quand cela sera possible, après cette crise sanitaire dont il faut encore dit-il, "se méfier dans les mois qui viennent".