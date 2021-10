L'homme de 26 ans qui s'est fait arracher le nez à la fête votive de Bessan cet été s'en remet peu à peu

L'ingénieur commercial de 26 ans s'est fait agresser à la fête votive de Bessan, au mois d'août. Un homme s'est jeté sur lui et lui a arracher le nez avec les dents. Il a déjà subi trois opérations et se remet peu à peu de ce traumatisme.

"Aujourd'hui on est sur une voie d'amélioration mais dire que ça va, c'est un grand mot. C'est un chemin long, compliqué et douloureux physiquement et moralement" raconte Marc* quand on lui demande comment il va. Il accepte de témoigner en présence de son avocat, Jean-Baptiste Mousset. Cet ingénieur commercial de 26 ans a été agressé au mois d'août à la fête votive de Bessan, près de Béziers et au dessus d'Agde. Alors qu'il défendait sa conjointe qui venait de se faire insulter de négresse, son agresseur alcoolisé se jette sur lui et lui arrache plus d'un centimètre et demi de peau de nez avec les dents.

Une série d'opérations

L'homme a subi trois opérations depuis son agression. "Une première greffe pour essayer de récupérer le bout de nez qui m'avait été arraché", qui n'a pas marchée, "c'était assez douloureux parce que c'est recousu à vif sur le moment." Puis une seconde greffe : "on m'a pris la peau du cou pour reboucher le trou que j'avais au bout du nez. Elle n'a qui n'a pris qu'à moitié." Vient la troisième greffe de peau qui ne sera pas la dernière opération chirurgicale que va subir Marc. Il doit attendre des mois que sa blessure cicatrise pour faire de la chirurgie esthétique pour "récupérer un nez normal mais qui ne sera pas le nez d'avant."

"Le regard des gens c'est compliqué donc on finit par vivre caché" - Marc, agressé pendant la fête votive de Bessan au mois d'août

Marc garde un pansement sur le bout de nez qui lui reste. "Je devrais le laisser à l'air libre mais ce bout de nez coupé ça attire le regard des gens et c'est pas forcément agréable" explique l'homme de 26 ans. La perte de cette partie du visage va pénaliser cet ingénieur commercial dans une société d'édition de logiciels. "Je n'ai pas encore retravaillé. Mais je dois négocier avec des dirigeants en les rencontrant physiquement. Je me doute que ça peut amener des petites réticences pour des employeurs."

Une difficile reconstruction morale

"Il y a beaucoup de choses autour. Ce n'est pas simplement : on se fait mordre, on perd un bout de nez et ça fait mal" raconte Marc. C'est aussi "une perte de confiance en soi. C'est compliqué de se regarder dans un miroir. J'y arrive pas." L'ingénieur commercial est suivi psychologiquement mais son mental le bloque. Impossible de "sortir voir des amis", "prendre le soleil" ou "mettre de l'eau sur mon visage."

Petit à petit il essaye d'accepter qu'il ne retrouvera plus jamais son visage d'avant. Un suspect a été arrêté suite à une plainte déposée par Marc. Le procès a lieu le 13 décembre. La victime attend que justice soit faite mais "j'ai perdu mon visage et ça n'a pas de prix. Aucune décision pourra compenser ce qu'il s'est passé."

* Son prénom a été modifié pour respecter son anonymat.