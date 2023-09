"L'Homme est là pour réguler", estime Emmanuel Coussy, chasseur à Montamisé dans la Vienne

Après plusieurs mois de pause estivale, la période de chasse a redémarré le dimanche 10 septembre 2023. L'occasion pour les chasseurs de retrouver le plaisir de la marche à travers champs, en quête de gibiers. La fédération des chasseurs de la Vienne compte un peu moins de 12.000 licenciés. Cette saison encore, ils vont avoir fort affaire pour réguler certaines espèces, notamment le sanglier.

Emmanuel Coussy travaille à la Fédération des chasseurs de la Vienne. Il réside dans la commune de Montamisé et chasse dans ce secteur le week-end, "pour se vider la tête". Sa chienne "Plume" l'accompagne partout où il va. En ce moment, ce sont les petits gibiers qui sont chassés : perdreaux, faisans, pigeons, grives, merles, etc. Mais pas question de tirer sur n'importe quel animal et n'importe comment. Les règles sont strictes, explique Emmanuel Coussy. "On n'est pas là pour couper la branche sur laquelle on est assis. S'il n'y a plus de gibiers, il n'y a plus de chasseurs. Par jour, on est limités à un faisan et à trois perdreaux. Du côté des pigeons, c'est 15 prises par jour par chasseur. Et en ce qui concerne certains oiseaux migrateurs, comme la bécasse, on est obligés de saisir sur une application nos prélèvements journaliers".

le sanglier : une espèce à réguler ?

Si certaines espèces se raréfient en raison du changement climatique, d'autres prolifèrent ces dernières années. C'est le cas du pigeon ramier et bien sûr, du sanglier. Emmanuel Coussy estime qu'il est normal de réguler l'espèce "le sanglier n'a pas de prédateur. Sa reproduction est très importante. Il vient en ville renverser les poubelles, et dans les champs. Les conséquences économiques sont lourdes pour les agriculteurs. Il y a aussi beaucoup d'accidents de la route à cause des sangliers. L'homme est là pour réguler. On est en haut de la pyramide de la chaîne alimentaire. Comme tout grand prédateur, on a un rôle à jouer. On participe à notre façon à la survie de la planète."