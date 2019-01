L'homme "le plus âgé du monde" est mort au Japon à 113 ans

Masazo Nonaka était né le 25 juillet 1905, il est mort le 20 janvier 2019, à l'âge de 113 ans. En avril dernier, dans sa maison de Hokkaido, grande île japonaise du nord du pays, il recevait du Guinness des records un certificat officiel : celui de "l'homme le plus âgé du monde". "Nous sommes bouleversés", a confié à l'agence japonaise Kyodo News sa petite-fille Yuko. "Il était comme d'habitude hier et il est parti en toute discrétion", a-t-elle ajouté.

Marié en 1931

L'homme, amateur de sucreries et de tournois de sumos, vivait avec sa famille qui gère un "ryokan", une auberge traditionnelle dans laquelle on peut prendre des bains dans des sources volcaniques chaudes, des "onsen". Masazo Nonaka faisait partie d'une fratrie de huit enfants : il avait six frères et une soeur. Il s'est marié en 26 ans, en 1931 et a eu trois enfants.

Plusieurs doyens sont originaires du Japon : Jiroemon Kimura, mort en juin 2013 à 116 ans, et Sakari Momoi, décédé en juillet 2015 à 112 ans. Le record de longévité est toujours officiellement détenu par Jeanne Calment, décédée en 1997 à 122 ans et 164 jours, même si des chercheurs russes ont mis récemment en cause l'identité de la Française, et donc son âge au jour de sa mort.