L'homme qui dénonçait les méthodes de l'abattoir de la Sobeval affirme aujourd'hui n'y avoir jamais travaillé

Il avait pris la parole lors de la manifestation organisée samedi dernier à Périgueux contre l'abattoir de la Sobeval suite à la diffusion de la vidéo de L214. Une vidéo qui mettait en cause les pratiques de cet établissement et à la suite de laquelle le ministère de l'agriculture a décidé de suspendre l'activité de l'abattoir.

" Je n'ai jamais travaillé à la Sobeval"

Ce mardi, sur France Bleu Périgord, celui qui se fait appelé Chris, affirme qu'il n'a jamais travaillé dans l'abattoir périgourdin. Il se serait servi de son expérience dans un abattoir de la région parisienne pour dénoncer les supposés méthodes de l'abattoir de Boulazac. Il avait notamment mis en cause les cadences d'abattage et affirmé que les salariés touchaient des primes selon leur rendement.

Chris affirme qu'il n'a jamais travaillé à la Sobeval Copier

Il aurait été en contact avec les organisateurs d'une manifestation suite à la diffusion de la vidéo de L214

L'homme explique qu'il a signé une pétition dans la rue proposée par les personnes qui organisaient la manifestation suite à la diffusion de la vidéo de L214. " Comme c'est une cause qui me parle j'ai voulu les aider et j'ai transféré mon expérience d'abattoir en région parisienne à la Sobeval, je me suis dit que j'allais les aider, leur donner un coup de main assez maladroitement, alors que je n'ai jamais travaillé à la Sobeval".

La Sobeval a porté plainte contre lui pour diffamation .