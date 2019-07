L'homme sur la Lune il y a 50 ans : "ce-jour-là, ils ont fichu en l'air mon rêve" témoigne une Mayennaise

Saint-Berthevin, France

Il y a 50 ans, objectif Lune ! Le 21 juillet 1969, les Etats-Unis et le reste du monde suivaient les premiers pas de l'astronaute Neil Armstrong sur le sol lunaire. Entre les 16 et 24 juillet de cette année-là, des centaines de millions de Terriens ont les les yeux rivés vers le ciel.

Mon rêve était cassé", Nicole Ragot

Tout commence le 16 juillet. La mission Appolo 11 décollait de Cap Canaveral en Floride. A bord, trois astronautes: Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin. 4 jours de voyage pour atteindre notre satellite, pour y poser le pied. Le plus grand défi de l'Histoire de l'Humanité. Une semaine de folie spatiale suivie dans le monde entier. Partout, sur la planète bleue, on s'enthousiasme. Enfin pas tout le monde ! Nicole Ragot, une adorable retraitée mayennaise, s'en souvient avec une certaine amertume : "ça a chamboulé tout le monde. On allait dans la rue, on ne parlait que de ça. Moi, j'étais un peu en retrait car ils ont fichu en l'air mon rêve. Ils savaient désormais à quoi ça ressemble, un truc plein de poussière où rien ne pousse. Et moi je rêvais moins. Je n'avais plus cette Lune où j'imaginais plein de chose. Mon rêve était cassé. Plus de poésie ! Quand vous avez Musset qui parle de la Lune comme d'un point sur un i, quand vous avez Jules Verne qui écrit sur la Lune. Et puis c'est arrivé. J'étais déçu. Ils ont cassé ma Lune !".

