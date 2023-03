L'homme suspecté d'avoir vandalisé le bureau d'Eric Ciotti sera présenté à juge

Des vitres brisées et la devanture abimée : dans la nuit 18 mars, la permanence du député et président des Républicains Éric Ciotti a été vandalisée en pleine période de tensions autour de la réforme des retraites et de l'usage du 49.3 par le gouvernement.

Il sera déféré devant le parquet de Nice

Le député avait déposé plainte au lendemain des faits . Ce mercredi, un homme a été placé en garde à vue, il sera déféré devant un juge ce jeudi 30 mars.