L'hôpital Clocheville de Tours décore l'une de ses salles d'attente

Tours, France

Désormais, la salle attente du service anesthésie-réanimation de Clocheville, à Tours, est bien plus accueillante Le mercredi 15 juin, l'équipe médicale présentait les décorations qui ornent les murs blancs dans ce lieu où les enfants, accompagnés de leurs parents, patientent avant les consultations. Sur ces panneaux, les petits peuvent rêver à travers des paysages bucoliques, où figurent des montgolfières, des papillons ou encore des oiseaux.

Ces paysages bucoliques ont été réalisé par la société lyonnaise Dubourdon. © Radio France - Arnaud Roszak

L'objectif de ce projet est avant tout d'humaniser les soins, pour permettre aux enfants de réduire le stress et d'être accueilli dans un lieu plus chaleureux. "_C'est important pour détendre l'enfant avant la consultation mais aussi pour l'anesthésie, l'endormissement de l'enfant_. Un enfant qui est moins stressé va s'endormir plus facilement. Son réveil sera plus calme également" explique le professeur Marc Laffon, du service anesthésie-réanimation de Clocheville.

Les fonds pour acheter ces panneaux ont été récoltés par l'association Inner Wheel de Tours. L'organisme a réuni près de 1500 euros. Les panneaux ont été réalisés par la société lyonnaise Dubourdon, spécialisée dans la décorations des hôpitaux pédiatriques.

Rassurer les parents également

Si ces rendez-vous peuvent être source d'anxiété pour les petits, les parents aussi souvent inquiets. Ces panneaux vont contribuer à les déstresser selon le docteur Véronique Lesage, à l'origine du projet : "Quelques fois, les parents sont plus angoissés que les enfants. Cela ne peut qu'être bénéfique pour eux de patienter dans un lieu plus convivial."

Arnaud Roszak