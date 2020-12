L'hôpital d'Albertville, victime d'une cyberattaque

Depuis 4 heures du matin, ce lundi 21 décembre, le Centre Hospitalier Albertville-Moûtiers (CHAM) est victime d'une cyberattaque. Plusieurs sites sont touchés : les deux antennes à Albertville et à Moûtiers, ainsi que les EHPAD et les unités de soins de longue durée Claude Léger et Les Cordeliers.

Plusieurs équipements, serveurs, logiciels et une partie du réseau informatique sont actuellement indisponibles. Ils sont attaqués par un virus de type "rançongiciel" comme le précise le CHAM dans un communiqué, un logiciel malveillant qui prend 'en otage' des données informatiques, en échange d'une somme d'argent.

Conséquence directe de cette cyberattaque : le CHAM demande aux patients qui ont une consultation à partir du 28 décembre de confirmer leur venue à l'hôpital par téléphone au 04 79 89 55 13. Le numéro est joignable entre 8h30 et 12h30 et de 13h30 à 17h.

Communiqué du CHAM du 23/12/2020 - CHAM

Une cellule de crise ouverte

La direction de l'hôpital a porté plainte. Une cellule de crise est ouverte. L'établissement est en lien avec l'Accompagnement Cybersécurité des Structures de Santé, du Ministère des Solidarités et de la Santé (ACSS) et l'Agence Nationale de Sécurité du système d'information (ANSSI). Le plan de sauvegarde informatique a été activé.