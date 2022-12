L'hôpital d'Amiens va accueillir 24 lits de réanimation supplémentaires

Le CHU d'Amiens s'apprête à accueillir 24 lits de réanimation supplémentaires, annonce la direction de l'hôpital dans un communiqué. "D'’importants travaux débuteront en fin d’année 2022 sur le site sud du CHU Amiens-Picardie avec l’installation d’une structure légère de 2700 m2", indique la direction. C'est dans ce bâtiment que seront installés les 24 lits.

Dans le détail, il s'agit de 16 nouveaux lits de réanimation, "autorisés par l'Agence régionale et santé", mais également de huit lits de soins continus "up-gradables en lits de réanimation pour répondre à d'éventuelles crises sanitaires", poursuit le Centre Hospitalier. "Le réaménagement de 66 lits de réanimation et soins continus portera ainsi la capacité d’accueil à 96 lits". Une opération à 15,5 millions d'euros.

Le parking des urgences réorganisé le temps des travaux

Par ailleurs, en raison de ces travaux, le parking des urgences du CHU est réorganisé à partir de ce lundi. "A partir du 5 décembre 2022 , les patients seront orientés vers le parking des urgences gynécologiques et obstétricales situé à 100 mètres." Les tarifs, eux, ne changent pas, et "il restera possible de déposer une personne à la porte des urgences", poursuit le CHU.