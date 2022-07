L'hôpital d'Orléans veut calmer le jeu après une polémique sur une lettre destinée aux patients des urgences

Pour comprendre cette affaire, il faut remonter à jeudi dernier dans le services des urgences du CHRO. Faute de lits disponibles à l'hôpital d'Orléans, deux patients âgés, qui sont là depuis 48 heures, se voient proposer une solution dans un autre établissement et donc éloigné d'Orléans. Mais, leurs familles refusent, ce qui met les soignants en difficulté.

Cette lettre n'a jamais été distribuée ni présentée aux patients

Pour les aider, le directeur adjoint de l'hopital, Jean-Robert Chevallier, rédige une lettre type, avec des propos plutôt directs et brutaux. " Le médécin qui s'occupe de vous pense que vous pouvez être admis dans un autre établissement du territoire faute de lits au CHR. Je vous serais donc obligé de bien vouloir prendre vos dispositions de sorte de libérer votre chambre maintenant aussitôt que possible. Un autre patient en a besoin". Le courrier n'est pas validé par l'équipe médicale et il n'est pas transmis aux patients ni à leurs familles. " C'était vraiment pour aider les soignants au cas où. Mais, la lettre n'a pas été distribuée ni même montrée à aucun patient" assure Claire Ceccaldi, médécin et vice présidente de la commission médicale d'établissement du CHRO.

Polémique amplifiée par les réseaux sociaux

Sur le fond, les propos sont quand même jugés assez brutaux par le syndicat Sud de l'hôpital qui s'est procuré la lettre. Vendredi dernier, il décide de la diffuser aux médias locaux et de la publier sur la page Facebook de Sud Santé Sociaux Loiret. La polémique commence alors à enfler sur les réseaux sociaux. Lundi, le sénateur socaliste du Loiret, Jean Pierre Sueur, adresse même un courrier au nouveau ministre de la santé, François Braun, affirmant que " des patients ont été choqués à la réception de ce courrier qui suscite de vives réactions". Ce qui n'a pas pû arrivé car la lettre, affirme le CHRO, n'a pas été distribuée aux patients.

Au coeur du problème : + de 200 lits actuellement fermés au CHRO

Derrière cette polémique, il y a surtout un problème de fond auquel est confronté le CHRO. Actuellement, avec la pénurie de personnels, 220 lits sont fermés dans les différents services. Du coup, le service des urgences, qui accueille de nouveau 130 à 150 personnes par jour, a du mal à trouver des solutions en aval pour les patients. Certains passent actuellement 2 à 3 jours à attendre sur des brancards aux urgences.

"Plus les patients restent aux urgences et plus leur état risque de se dégrader" insiste Claire Ceccaldi. " Dans la concertation, on essaie donc de trouver des solutions et s'il n'y a pas de lits au CHRO alors on va proposer une solution dans un autre établissement". C'est déjà ce qui se passe depuis le début de l'été à la maternité d'Orléans où des lits sont fermés faute de personnels. " On doit plus communiquer là dessus aux urgences " confie pour sa part un médecin du service, " après, on ne va pas transférer des patients de force. On ne l'a jamais fait et on ne fera jamais."