La Rochelle, France

L'hôpital de La Rochelle ne trouve plus assez de lits pour accueillir tous les patients qui relèvent de médecine générale, résultat l' établissement a dû se déclarer pour la deuxième fois depuis le début de l'année, "hôpital en tension", auprès de l' ARS, l'agence régionale de santé. L'hôpital avait pourtant anticipé la période hivernale en ouvrant une unité permettant d'hospitaliser jusqu'à 30 patients supplémentaires, tout en mobilisant des effectifs dédiés mais ça n'a pas été suffisant.

Un patient sur un brancard atttend sa prise en charge à L(hôpital de La Rochelle © Radio France - Catherine Berchadsky

Selon le directeur adjoint de l'hôpital, Benoît Foucher, plusieurs facteurs ont contribué à engorger les services des urgences ,l'épidémie de grippe persistante, des patients fragilisés, souvent âgés, et la difficulté de laisser sortir de l'hôpital certains malades qui nécessitent des soins de suite, auxquels ils n'auront pas accès.Résultat faute de places dans le services de médecine générale les patients accueillis aux urgences sont parfois restés de longues heures sur des brancards , avant de pouvoir être hospitalisé.

"les équipes sont épuisées "reconnaît Serge Beneteaud le chef de service des urgences, qui raconte que les personnels ont dû travailler dans des conditions difficiles en passant des nuits à "brancarder les malades "et à répondre aux familles "qui ne comprennent pas cette situation".

Les urgences de La Rochelle © Radio France - Catherine Berchadsky

Le service des urgences a accueilli parfois entre 140 et 150 patients par jour, dont plus du tiers ont dû être hospitalisé. Pour faire fasse à cet afflux, des places supplémentaires ont été ouvertes le week-end dans des services qui ferment le vendredi soir , mais ça n' était pas suffisant, l'hôpital a donc décidé de déprogrammer une dizaine de patients qui devaient entrer à l'hôpital principalement pour des examens, ou des interventions non urgentes. L'hôpital de La Rochelle demande aux habitants d'éviter l'hospitalisation quand elle n'est pas urgente. Hier le service des urgences n'affichait plus qu'une heure d'attente en moyenne quand certains patients ont connu ces jours derniers jusqu'à 10 heures d'attente, parfois sur des brancards.