L'hôpital de Mont-de-Marsan est un "ami des bébés"

Pour la troisième fois depuis 2006, la maternité de l'hôpital Layné obtient le label "Ami des bébés". Cette fois le service de néonatologie est aussi concerné pour la qualité de la prise en charge des familles.

Cela fait déjà 10 ans que l'hôpital Layné à Mont-de-Marsan (Landes) a obtenu sa première labellisation "Ami des bébés". Cette année, le centre hospitalier va plus loin puisque la maternité est de nouveau distinguée, ainsi que le service de néonatologie ce qui fait que l'hôpital dans son ensemble est labellisé "Ami des bébés".

Une partie de l'équipe de Layné labellisée pour la 3è fois © Radio France - Nelly Assénat

Le label atteste de la qualité de la prise en charge des familles dès la grossesse, pendant et après l'accouchement.

12 conditions pour être "Ami des bébés"

Le label international créé en 1992 est également dénommé IHAB (Initiative hôpital ami des bébés). Il est attribué pour une durée de quatre ans aux maternités/hôpitaux labellisés et il est soumis aux respect de 12 critères comme par exemple laisser les nouveaux-nés 24H sur 24 avec la maman ou adopter des pratiques pour favoriser la création du lien mère-enfant dès le travail et l'accouchement. Ainsi, à l'hôpital de Mont-de-Marsan on diffère tous les soins non urgents comme l'aspiration du nez du nourrisson après la naissance, le pesage ou l'habillement. "Il n'y a pas d'urgence", explique la sage-femme Aurélie Navarro, "le bain du bébé est par exemple donné deux jours après sa naissance".

Après la naissance, les rythmes de l'enfant et de la maman deviennent prioritaires. Par exemple, finis les réveils à heure fixe, avec le petit-déjeûner apporté d'office dans la chambre. Les mamans qui accouchent à Mont-de-Marsan disposent d'une salle de petit-déjeuner où elles se rendent quand elles le désirent.

Le lien avec le papa est aussi favorisé. Désormais, le contact peau à peau avec le bébé est favorisé même après une césarienne (programmée) avec la maman ET le papa.

Le contact peau à peau est encouragé - Photo Centre Hospitalier de Mont de Marsan ©Gabrielle VOINOT

La promotion et l'accompagnement de l'allaitement restent deux facteurs déterminants de l'obtention du label, mais les mamans qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas allaiter sont évidemment accompagnées comme les autres.

La famille entre en néonatologie

Depuis 2006 l'hôpital de Mont-de-Marsan a donc beaucoup évolué dans ses pratiques, avec un pas de plus franchi cette année puisque la néonatologie est associée à cette 3è labellisation. Ainsi, depuis le mois de décembre 2016 les familles disposent d'un "salon des parents" à proximité du service pour ceux qui accompagnent un bébé hospitalisé. Depuis un an les parents disposent aussi d'une chambre parentale, organisée comme un petit studio, pour les accueillir quelques jours avec leur bébé sortant de néonatologie avant le retour à la maison.

La chambre parentale du pôle mère-enfant de Mont-de-Marsan - Centre Hospitalier de Mont de Marsan ©Gabrielle VOINOT

Mont-de-Marsan fait partie des 30 établissements hospitaliers en France labellisés "Ami des bébés". Les services de maternité et de néonatologie de Layné sont les 5è au niveau national et les premiers en Aquitaine à obtenir ce label (pour les centres hospitaliers de catégorie 2B-sans réanimation néonatale).

Pour l'instant l'hôpital de Dax ne dispose pas de ce label.