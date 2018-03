La Direction Générale du CHU de Montpellier souhaite saluer publiquement, l’engagement des professionnels, qui ont démontré, une nouvelle fois, leur mobilisation et leur professionnalisme au service de la population pendant l'épisode neigeux..

Montpellier, France

Face à des conditions climatiques inédites, le CHU de Montpellier salue la mobilisation exceptionnelle de ses équipes.

"Face à l’épisode climatique exceptionnel auquel a fait face le département de l’Hérault durant ces deux derniers jours, les équipes du CHU de Montpellier se sont mobilisées pour assurer la continuité du fonctionnement du service public hospitalier et apporter des secours à la population."

"Certains ont enchaîné jusqu'à trois vacations"

Une cellule de crise a été mobilisée, dès mercredi matin, pour piloter le dispositif de crise et résoudre les nombreuses difficultés auxquelles l’établissement a été confronté.

"En raison des difficultés de circulation et de l’absence de transports en commun, de nombreux professionnels n’ont pu rejoindre leur poste de travail entre mercredi après-midi et vendredi matin. Dans ces conditions, plusieurs centaines d’agents du CHU (médecins, soignants, administratifs et techniques) sont restés sur place pour assurer la continuité des soins en l’absence de leurs collègues, ou pour être présents le lendemain matin pour la relève."

Certains professionnels ont enchaîné jusqu’à trois vacations de travail pour que les patients continuent de bénéficier des meilleurs soins. Des étudiants des filières soignantes sont venus renforcer les équipes du CHU.

L’établissement a également organisé, avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé, l’acheminement de personnels ne pouvant se rendre au travail : des tournées ont ainsi été organisées depuis plusieurs lieux de la Métropole montpelliéraine pour conduire ces professionnels sur les différents sites du CHU.

"Malgré d’immenses difficultés de circulation, aucune rupture n’a été déplorée dans l’approvisionnement des unités (nourriture, linge, médicaments, etc), et ce grâce à la mobilisation de toutes les équipes pour la production et la distribution."

Plusieurs centaines de visiteurs et de personnels hébergés dans les locaux du CHU

"Dans la nuit de mercredi à jeudi, _plusieurs centaines de patients, de visiteurs et de personnels ont été hébergés dans les locaux du CHU_. Grâce à la mobilisation des équipes logistiques, plus de 1000 repas ont été servis cette nuit-là, en plus de ceux distribués aux patients hospitalisés. Dans la journée de jeudi, des dizaines de personnels administratifs sont venus prêter main forte aux personnels logistiques pour apporter les repas jusqu’aux unités d’hospitalisation. Dans la nuit de jeudi à vendredi, près de 500 repas ont encore été distribués."

"Cette solidarité exceptionnelle démontre, une nouvelle fois, l’extraordinaire capacité d’adaptation du service public hospitalier, son efficacité, ses valeurs."

La Direction Générale du CHU souhaite saluer publiquement, l’engagement de ces professionnels, qui ont démontré, une nouvelle fois, leur mobilisation et leur professionnalisme au service de la population.