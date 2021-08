L'hôpital de Pau s'organise pour l'arrivée du pass sanitaire

C'est aujourd'hui la mise en route du pass sanitaire à l'hôpital François Mitterrand à Pau. Depuis ce lundi, un pass sanitaire valide est exigé à l'entrée des bars, restaurants, cinémas et lieux de soin, sauf pour les urgences. À l'hôpital de Pau, on sent que la priorité c'est la pédagogie dans la mesure où les gens ne sont pas tous au courant de ce qu'ils ont droit de faire ou ne pas faire.

C'est le cas d'Anna, son mari avait un examen : "Avant, ils ne laissaient pas les gens entrer alors je pensais que c'était pareil. Je suis restée dehors." Maintenant, on peut entrer quand on rend visite à quelqu'un ou quand on accompagne un proche. En revanche, selon l'heure à laquelle on arrive, on n'est pas forcément contrôlé. Des équipes sont en place entre 7h30 et 19h, dans le bâtiment central et dans les annexes. C'est la théorie. Dans la pratique, c'est légèrement différent. Certaines personnes qui sortent de l'hôpital assurent qu'elles n'ont pas dû montrer patte blanche.

Des contrôles rares sans doute parce que c'est le lancement. Une des cadres de l'hôpital de Pau qui souhaite rester anonyme explique à quoi il faut s'attendre : "Le contrôle du pass sanitaire va surtout se jouer sur les visites et les accompagnants. Nous n'empêcherons personne d'accéder à sa consultation et encore moins à son hospitalisation programmée, pass sanitaire ou pas pass sanitaire." À l'entrée, le personnel continue surtout de distribuer du gel hydroalcoolique et des masques pour ceux qui n'en ont pas.

Manifestation en soutien des soignants

Ce lundi matin a aussi été marqué par un rassemblement devant l'hôpital de Pau. Il s'agissait d'une manifestation our soutenir les soignants et pour s'opposer à l'extension du pass sanitaire. Près de 200 participants s'étaient réunis devant l'entrée du bâtiment principal, François Mitterrand.

