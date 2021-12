L'hôpital de Périgueux lance un appel aux soignants pour venir l'aider face à la 5e vague de coronavirus

L'hôpital de Périgueux recherche en urgence des aides-soignants, des infirmiers, des kinés et des orthophonistes notamment pour venir l'aider face à la cinquième vague de coronavirus.

"On a besoin de toutes nos forces de vives pour passer ce cap" déclare sur France Bleu Périgord, ce vendredi 10 décembre, Stéphanie Jonas, la directrice adjointe de l'hôpital de Périgueux. Le niveau 2 du plan blanc a été activé dans l'établissement ce qui veut dire que les visites des proches aux patients sont désormais limitées et que certaines opérations seront déprogrammées à partir du lundi 13 décembre pour faire face à l'augmentation de malades soignés à cause du coronavirus : "ce sont majoritairement des gens qui ne sont pas vaccinés" explique Stéphanie Jonas.

La directrice adjointe de l'hôpital de Périgueux explique avoir besoin de personnel supplémentaire pour faire face à cette 5e vague. Stéphanie Jonas "salue les équipes de l'hôpital mobilisées depuis plusieurs mois" sur le front de l'épidémie mais il y a des secteurs où le manque de personnels se fait particulièrement ressentir. "Nous avons besoin d'aides soignants, d'infirmiers et des métiers de la rééducation comme kiné, orthophoniste, psychomotricien".

L'hôpital de Périgueux s'adresse aux professionnels encore en activité ou bien ceux qui sont jeunes retraités. Il faut envoyer les CV à la direction des ressources humaines de l'hôpital.