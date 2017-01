Grippe : l'hôpital de Périgueux a été placé "en tension"

L'épidémie de grippe va atteindre son pic la semaine prochaine selon Marisol Touraine la ministre de la Santé. L'hôpital de Périgueux a déjà été mis "en tension". Il y a une possibilité d'installer des lits supplémentaires, de rappeler du personnel et de déprogrammer des opérations chirurgicales

Marisol Touraine la ministre de la Santé a prévenu. Le pic de l'épidémie de la grippe sera atteint la semaine prochaine et le bilan sera "lourd". Mercredi après-midi dans la salle d'attente de l'hôpital de Périgueux, une quinzaine de patients sont là. Pas pour la grippe, mais comme c'est le cas tous les hivers des personnes âgées et des nourrissons qui souffrent de maladies respiratoires. Mais il n’empêche aux urgences la priorité c’est d’anticiper le pic de l’épidémie de la grippe de la semaine prochaine.

L'hôpital de Périgueux déclaré "en tension"

L’hôpital de Périgueux est "en tension" depuis mardi. Conséquence, l’hôpital pourra rappeler du personnel sur leurs congés et leurs repos, installer des lits supplémentaires dans les chambres individuelles pour accueillir plus de monde. L’hôpital a aussi la possibilité de reporter les interventions chirurgicales qui ne sont pas urgentes là aussi pour accueillir plus de patients lors du pic de l’épidémie de la semaine prochaine. Pour l'instant, l'hôpital de Périgueux n'a pas encore eu recours à cela. Il faut aussi savoir que depuis le mois de décembre, seulement une trentaine de patients ont été diagnostiqués comme grippés. Douze à Sarlat.

L’épidémie de #grippe est importante🤒, soyez attentifs aux personnes fragiles et notamment aux plus âgées d'entre nous.😷 pic.twitter.com/CDbd0cu1Tn — Préfet de Dordogne (@Prefet24) January 11, 2017

Il faut se rendre au service des urgences... qu'en cas d'urgence

Evidemment si c’est une grosse urgence, le service des urgences est là. Mais quand le pic de l’épidémie sera là la semaine prochaine, il faudra sûrement attendre plusieurs heures préviennent les urgentistes. Le mieux selon eux, c’est d’essayer de trouver un autre médecin si le vôtre ne peut pas vous recevoir ou simplement de se rendre dans la pharmacie familiale. Les urgentistes vous conseillent aussi aussi si vous attrapez la grippe de ne pas aller au travail et de limiter le contact avec votre entourage. Le but reste quand même d’endiguer l’épidémie qui se diffuse beaucoup cette saison. Dernier conseil des urgentistes se faire vacciner !