L'hôpital de Périgueux tourne une vidéo pour tenter d'attirer des soignants

Le centre hospitalier de Périgueux a mis en ligne une vidéo promotionnelle pour vanter la beauté du Périgord et la qualité de ses installations. Un film destiné à attirer des soignants d'autres régions pour aider à recruter des professionnels qui manquent à l'hôpital.

L'hôpital de Périgueux fait sa publicité pour tenter de recruter des soignants. Le Centre hospitalier a publié mi-janvier une vidéo promotionnelle de cinq minutes, pour vanter la qualité des installations de l'établissement et la douceur de vivre du Périgord, peut-être trop peu connue à leur goût en dehors des frontières du département.

Paysages du Périgord et "mini-CHU"

La vidéo commence par les paysages du Périgord, avec le témoignage de plusieurs soignants : "Avant d'arriver ici, j'ai cherché Périgueux sur la carte de France, et désormais, clairement, je reste" dit une animatrice sociale devant la caméra. "Oui, on est venus ici pour ça, parce que l'environnement est riche, préservé, on mange bien, les gens sont sympas", ajoute une kinésithérapeute.

Ensuite, la vidéo enchaîne des images de l'hôpital vu du ciel pour parler des locaux rénovés, vanter son "plateau technique" et ses "services spécialisés dignes d'un mini-CHU", ajoute Mathieu Labat, le directeur par intérim de l'hôpital. La vidéo parle d'un hôpital de taille raisonnable, "un village", avec même la cantine pour les repas des patients avec "80% de fait-maison" et qui fonctionne en "circuits courts".

L'hôpital cherche à recruter

"Info importante", précise l'hôpital dans un communiqué, l'hôpital recrute. Sur plusieurs postes et différentes spécialités. Des médecins, des sages-femmes, des infirmières : "Nous encourageons tous les professionnels de santé intéressés à nous transmettre leurs candidatures", indique l'hôpital de Périgueux.