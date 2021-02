L'hôpital de Saverne investit dans sa sécurité informatique pour contrer une éventuelle attaque

Le ministre de la santé Olivier Véran était à Villefranche sur Saône dans le Rhône ce lundi pour rencontrer les soignants.

Et cela une semaine après une attaque informatique qui a laissé l'établissement quasiment entièrement paralysé avec à la clef par exemple des déprogrammations d'opérations.

Il y a deux semaines, c'était l'hôpital de Dax dans les Landes qui était touché. Au total, 27 cyberattaques majeures contre des hôpitaux français ont été détectées l'an dernier.

Le service informatique de l'hôpital de Saverne © Radio France - Antoine Balandra

En Alsace, rien d'aussi grave pour l'instant. Mais les hôpitaux se préparent à faire face au cas où. C'est le cas à l'hôpital de Saverne, dans le Bas-Rhin, car les attaques informatiques peuvent amener les hôpitaux à annuler des opérations chirurgicales comme l'explique Sylvain Haffner directeur des projets de l'innovation à l'hôpital de Saverne : "cela touche des ordinateurs, mais aussi des équipements bio-médicaux" dit-il. "La console qui est attachée à un scanner ou un IRM peut être touchée" dit le responsable sécurité informatique.

Recrutement d'un spécialiste

"Le principe est simple. Les ransomware chiffrent vos données. Vous n'y avez plus accès et on vous demande une rançon pour libérer la clef de déchiffrement et avoir accès aux documents" explique le spécialiste.

A Saverne, l'hôpital gère environ 2.000 ordinateurs. Et l'équivalent de plusieurs tera-octets de données patients. Pour l'instant, il n'a pas été durement touché : "on en détecte, mais pour l'instant nous avons été relativement épargnés" explique Sylvain Haffner.

Sylvain Haffner responsable des projets d'information et de l'innovation au CH Saverne © Radio France - Antoine Balandra

Mais la menace est toujours présente. Alors l'hôpital a décidé de mettre de gros moyens pour sa sécurité informatique. "Notre démarche, c'est de se prémunir contre ce type d'attaque. Nous avons recruté l'an dernier un responsable de la sécurité du système d'information pour notre groupe d'établissement. Et puis nous préparons une campagne de sensibilisation des utilisateurs en faisant écho au contexte actuel" précise Sylvain Haffner.

Les hôpitaux de Saverne et de Sarrebourg ont également mis en place une cellule de sécurité de l'information connectée au ministère de la santé pour pouvoir répondre immédiatement en cas d'attaque comme à Dax ou Villefranche sur Saône.