L'Hôpital Marin d'Hendaye transfère ses patients historiques

C'est un coup de gueule que pousse Katixa Dubarbier : quelques jours avant Noël, elle a reçu un courrier de la direction de l'Hôpital Marin d'Hendaye lui expliquant comment et pourquoi une procédure avait été engagée pour réorienter sa sœur vers une structure médico-sociale. Incompréhension, inquiétude, colère... Katixa est passée par moult états. Elle est prête à remuer ciel et terre pour que sa sœur reste dans cet établissement hendayais où elle est soignée depuis plus de 50 ans.

Une injonction de l'ARS

La sœur de Katixa Dubarbier est arrivée à l'Hôpital Marin d'Hendaye au début des années 1970. Victime d'une encéphalite à l'âge de deux ans, elle est depuis polyhandicapée dans un état végétatif. Elle a donc besoin de soins et d'attention constamment. "Elle est merveilleusement bien à Hendaye" explique Katixa. "Il y a un personnel remarquable, il y a une abnégation de ce personnel vis à vis de tous les malades, ils sont vraiment formidables !" Dans la lettre, la direction indique que ce projet de réorientation est une injonction de l'Agence Régionale de Santé : "cette exigence nous est opposée pour valider le renouvellement des autorisations (...) et la poursuite (...) des moyens de fonctionnement alloués à l'établissement".

l'Hôpital marin d'Hendaye compte 288 lits et plus de 600 salariés © Radio France - Oihana Larzabal

Les explications de la direction et de l'ARS

"A l'époque, il n'existait pas de structure pour accueillir les patients polyhandicapés" explique Delphine Bart, la directrice actuelle de l'établissement. Depuis, l'Hôpital Marin qui dépend de l'AP-HP (Assistance Publique des Hôpitaux de Paris), est devenu un établissement de Soins de Suite et Réadaptation (SSR). Il accueille les personnes pour de moyen séjour. Mais il a continué à prendre en charge des patients en résidence jusqu'au début des années 2000. "L'année dernière, nous dénombrions 198 patients historiques à Hendaye" confirme Samuel Pratmarty, directeur de l'offre de soins et de l'autonomie à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. "Nous avons fait le constat que le niveau des accompagnements médico-sociaux n'était pas conforme aux bonnes pratiques" poursuit-il, sans nullement remettre en cause la qualité des soins. L'ARS a donc demandé à la direction de l'établissement de faire évoluer son offre ou de réorienter ces patients vers des Maisons d'Accueil Spécialisé (MAS). 17 personnes ont ainsi été transférées cette année, et "nous avons une cinquantaine de dossiers en attente de réorientation" précise la directrice.

Pour ma sœur, c'est impensable ! — Katixa Dubarbier

Katixa Dubarbier n'envisage pas un seul instant le transfert de sa sœur dans un Ehpad ou une Unité de Soins de Longue Durée (USLD) comme indiqué dans le courrier. "Elle ne parle pas, ne bouge pas. Quand on connaît la situation dans les Ehpad, le manque de personnel, ils auront beau faire leur travail avec beaucoup de cœur, comment voulez-vous qu'ils fassent ?" interroge-t-elle. L'ARS ainsi que la direction de l'établissement nous ont assuré que les projets de réorientation n'était pas obligatoires, qu'ils ne se concrétisent que sur la base du volontariat.