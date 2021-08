L'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois déclenche le plan blanc

L'hôpital Robert Ballanger, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, a déployé ce lundi le "plan blanc". C'est le premier à le déclencher, cette été, en Ile-de-France. En cause : une saturation des urgences, non liée à l'épidémie de Covid.

L'hôpital intercommunal Robert Ballanger, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, a déployé ce lundi le "plan blanc". De nombreux autres hôpitaux l'ont fait, ces dernières semaines, en région méditerranéenne et en Aquitaine, à cause du variant Delta. Robert Ballanger est le premier à le déclencher, cet été en Ile-de-France, mais cette fois le Covid n'est pas en cause : "Il s'agit d'un hôpital en tension, lié à un manque d'effectif" déplore Christophe Prudhomme, du SAMU de Seine-Saint-Denis, porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France et délégué national de la CGT.

Le plan blanc signifie un rappel massif des salariés, depuis lundi. Ils ont été contactés sur leur lieu de vacances, par téléphone, par mail, et par SMS, afin de les inciter à écourter leurs congés. "Urgent. Plan blanc. Besoin de renfort immédiat" ont-ils reçu par SMS. "Avez-vous la possibilité de rentrer plus tôt ?" a demandé la DRH, à cet infirmier, en l'appelant. "C'est presque du harcèlement" dit-il.

Entree de l'hopital Robert Ballanger, à Aulnay (93) © Maxppp - Adrien Vautier / Le Pictorium

Comment expliquer ce manque d'effectif, si le Covid n'est pas le responsable de la saturation actuelle des urgences de Robert Ballanger ?

La direction évoque une surcharge exceptionnelle d'activité : les urgences de l'hôpital enregistrent habituellement, en août, 120 à 140 passages par jour, contre 180 à 220 ce mois-ci. Soit un tiers de plus. "Peut-être que la population des villes que nous couvrons est moins partie en vacances que les autres années ?" s'interroge un cadre de l'administration qui tient à rassurer : "quelque soit la situation, le service des urgences reste ouvert" dit-il.

En période d'été, l'activité de l'hôpital diminue. "Il y a moins d'interventions chirurgicales programmées, parce que les personnels sont en vacances. Donc l'essentiel des patients arrivent par les urgences. Mais des lits ont été fermés" explique le médecin urgentiste. _"_Le programme de fermeture de ces lits, en été, n'est pas lié au volume d'activité prévisionnel. Il est déterminé par le personnel qui reste présent. Ca fait un an et demi que beaucoup de gens ont repoussé leurs vacances. Ils sont épuisés. Il faut bien qu'ils partent en vacances. On est tellement à flux tendu dans les hôpitaux qu'il suffit de quelques arrêts maladies pour que le système s'effondre" dénonce Christophe Prudhomme.