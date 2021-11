L'hôpital veut réduire ses déchets à Angoulême

Depuis plus de deux ans, le centre hospitalier d'Angoulême fait des efforts pour réduire le nombre impressionnant des déchets, laissés aussi bien par les soignants que par les patients. C'est l'objectif de la commission pour le développement durable, qui agit sur trois axes cette semaine : les patients sont incités à utiliser leurs propres gobelets ou assiettes pour aller à la cafétéria, des produits locaux 0 déchet seront vendus lors de deux marchés dans l'hôpital mardi et jeudi entre 12h et 14h, et un "gachimètre" sera installé au self du personnel pour éviter le gaspillage du pain.

Un "gachimètre" du pain au self du personnel

Mais les déchets hospitaliers ne sont pas tous, loin de là, alimentaires. Une trentaine de filières d'élimination existent selon les produits utilisés : nourriture, verre, papier, et bien sûr déchets médicaux et infectieux. Le centre hospitalier d'Angoulême dispose de sa propre déchetterie. C'est au self, fréquenté chaque jour par 400 à 500 soignants et administratifs de l'hôpital, qu'est installé à partir d'aujourd'hui un "gachimètre" pour constater le gaspillage du pain. C'est une grande boite en bois d'environ 2 mètres de haut, sur roulettes, qu'on remplit de tous les bouts de pain laissés sur les tables. Un instrument qui permet de comprendre le volume de pain perdu, et son prix : 7 euros pour 3 kilos, 14 euros pour 6 kilos, etc. Toute l'année, une table de tri au self permet de valoriser les restes alimentaires.

