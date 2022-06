A Biarritz, l'Hôtel du Palais rouvre ses portes à l'année et pour de bon !

Les verres sont prêts à tinter, les tables dressées, les chambres prêtes à accueillir leur clientèle d’habitués.

86 chambres et 56 suites restaurées dans les règles de l’art, « sous les regards accrochés de Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie » aime à rappeler Sophie Bergart, en charge de la communication du Palace.

Des chambres, « mises à nues véritablement » durant les travaux précise encore Alessandro Cresta le Directeur Général de l’établissement. «Il ne restait parfois que le béton dans les chambres ! L’électricité, les colonnes d’eau, tout a été refait avec des salles de bain déplacées et qui bénéficient de la lumière du jour ».

Une partie du mobilier a été restauré par les ateliers de la rue Folin à Biarritz, l’autre partie vendue aux enchères, ce qui a permis aussi un renouveau dans les chambres et les suites ».

A quelques heures de l’ouverture, ce 03 juin 2022, chacun y va de son coup d’œil. Echanges, derniers débrief avec les équipes. Tout le personnel a hâte de reprendre la tâche.

La Rotonde de l'Hôtel du Palais et ses équipes qui se préparent à l'ouverture. © Radio France - Muriel Vitel

Il faut dire aussi qu’avec la distinction au Michelin, qui est tombée en mars dernier, une belle note au Gault&Millau l’an passé, Aurélien Largeau le chef étoilé du Palais, chef auréolé des cuisines, va désormais se dédoubler. Deux restaurants au sein du même écrin.

Cet espace de La Rotonde va continuer d’accueillir le restaurant gastronomique renommé cette année « La table d’Aurélien Largeau » où les tables font face à l’océan pour un point de vue à 180°. Et plus en son centre, une partie « terre et mer ». Un espace de restauration nommé lui «Côté maison » avec une « cuisine plus traditionnelle familiale, un endroit de partage où l’on se retrouve entre amis en famille, pour faire la part belle au pays Basque et ses valeurs» précise le chef Largeau !

« Un changement » qui a induit explique encore Tiffany Noyalet la directrice de la restauration «des embauches ».

De nouvelles équipes sont venues gonfler les anciennes, «sur la cuisine il y a désormais 60 personnes (toute une entreprise !) et 140 préposées au service » soit un total de 200 personnes, « l’an passé c’était seulement un tiers du personnel qui était là » explique Tiffany Noyalet.

L'Hôtel du Palais à Biarritz. Avec l'ouverture de nouvelles équipes viennent gonfler les rangs. © Radio France - Muriel Vitel

Et le Chef étoilé Adrien Largeau d’ajouter, « nous avons fait une grosse campagne de recrutement, nous avons adapté nos horaires face à la crise dans la restauration. Nous sommes uniquement sur des horaires en continu et fixes sur une journée de 8h. Une équipe remplace l’autre. Ce qui a permis de retenir les personnes pour que chacun ait une vie et puisse faire des activités après son travail ».

Le plus de l’établissement c’est également de proposer trois logements sur Biarritz, à disposition pour les saisonniers et les personnes en CDD (Contrats à Durée Déterminée), faire face à la crise du logement pour aussi ce personnel. « C’est nouveau et la formule fonctionne ».

Enfin, les premiers clients de l’Hôtel du Palais sont attendus dès ce vendredi 03 juin 2022. Ils viennent de France, d’Espagne et de Suisse entre autres. L’hôtel du Palais affiche un taux d’occupation de 60% pour les prochains jours de juin et 90% voire plus pour cet été !

« Tout est prêt » confie encore Christine Masson-Nicolier, la Directrice du club et du SPA impérial, « la piscine à l’eau salée chauffée en extérieure et ses 260 transats, ses 17 cabanas et son SPA de 3000 m² sur 4 étages ! »

NB : Les réservations sont recommandées pour les restaurants, terrasses et salons en juillet et août.