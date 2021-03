L'hôtel Imperator de Nîmes rouvre pour le week-end de Pâques

"On répond à la demande" confie Christophe Chalvidal le directeur de Maison Albar Hôtels-Imperator, l'hôtel cinq étoiles de Nîmes. Fermé depuis le mois de novembre 2020, l'établissement va donc rouvrir le 2 avril, à l'occasion du week-end pascal. "On a _déjà des réservations_, notamment des Nîmois ou des habitants de la métropole qui ont envie de s'offrir une parenthèse". Les personnes qui ont réservé pourront également profiter d'un repas gastronomique en "room-service".

"On va dresser une vraie table à l'intérieur des chambres, avec nappe en lin, bouquet et bougies pour que les clients profitent au maximum de ce repas. Ils pourront également profiter de la piscine chauffée à l'extérieur et du solarium. La piscine intérieure et l'espace fitness pourront être privatisés par créneau horaire."

Le restaurant Duende a décroché une première étoile au Michelin en janvier 2021.