L'Huisserie : après l'incendie du U Express, les clients s'organisent et attendent des solutions

Près d'une semaine après l'incendie qui a ravagé le supermarché U Express à L'Huisserie, l'émotion est toujours palpable au sein de la population. Depuis lundi, les clients du magasin ont trouvé des solutions et s'adaptent. "Je n'ai pas encore trouvé de méthode idéale" explique cette dame croisée dans le bourg. "C'est un peu plus compliqué mais je me tourne vers des solutions locales. Et puis, aller au supermarché, c'est aussi un lieu de rencontre pour les gens de la commune".

Le U Express de L'Huisserie est notamment apprécié pour son rayon boucherie. Et du coup, sans le supermarché, c'est un problème explique l'une des coiffeuses de la commune, Marie-Line : "nous n'avons pas de boucherie à L'Huisserie donc ça va devenir problématique. Il n'y a plus qu'une boulangerie, point barre. C'est tout ce qu'il y a en alimentaire."

Les clients vont devoir prendre leur mal en patience, car la reconstruction complète du supermarché pourrait prendre de 12 à 18 mois. D'ici là, il y aura plusieurs phases. La semaine prochaine, Système U devrait annoncer la mise en place d'un drive. D'ici là, pour les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, c'est un un système de portage à domicile qui va être proposé. Cela concerne une dizaine de personnes selon la mairie.