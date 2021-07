L'Huisserie : un mois après le lancement du drive, les magasins U annoncent une nouvelle étape

Dans la nuit du 29 au 30 mai dernier, le supermarché U Express de L'Huisserie près de Laval était ravagé par les flammes. Depuis le 15 juin, l'enseigne a mis en place un Drive pour ses clients. Ce service est installé dans les vestiaires du city-park de la commune, non loin du supermarché calciné.

Le Drive est accessible les mardis et jeudis, avec deux créneaux horaires (11h-13h et 16h-19h). Deux employées s'occupent de réceptionner la marchandise préparée par le magasin de Mayenne et d'accueillir les ceints. Tous les autres salariés du supermarché U Express de L'Huisserie sont au chômage partiel.

Le Drive est un service apprécié par les clients qui l'utilisent. Mais l'enseigne n'enregistre environ que 60 commandes par semaine alors que le supermarché accueillait 1000 clients par jour en temps normal.

Une nouvelle étape en septembre

En attendant la construction d'un nouveau supermarché, l'enseigne a prévu de franchir une nouvelle étape. Courant septembre, un magasin provisoire va être installé sur le parking de l'actuel U Express. Un chapiteau de 300 m2 avec tous les produits essentiels à l'intérieur afin de répondre au mieux à l'attente des clients et des habitants de L'Huisserie.