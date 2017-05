"L'Huîtrière", l' Écume des mers" : après 40 ans comme maître d'hôtel, Alain Bonneville tire sa révérence

Alain Bonneville a passé 40 ans comme maître d'hôtel dans deux célèbres restaurants de poissons et de fruits de mer à Lille : l'Huîtrière, véritable institution désormais close, et l'Écume des mers, rue du Pas. Alors forcément, il prend sa retraite avec beaucoup de souvenirs...

15 ans à l'Huîtrière, puis 25 à l'Écume des mers...A Lille, Alain Bonneville fait partie de l'histoire de ces deux institutions. Pour son dernier jour ce mercredi 31 mai rue du Pas, près de la Grand Place, il y avait forcément beaucoup de nostalgie au comptoir, en salle et dans les cuisines...

Malgré tout Alain Bonneville est serein, il a enfilé son uniforme, comme tous les jours. À la question "qu'est ce qui vous manquera le plus ?", la réponse fuse, sans l'ombre d'une hésitation.

Toute personne qui rentre ici, mon rôle c'est de la rendre heureuse

"Mes clients. J'adore mon métier, et toute personne qui rentre ici, mon rôle c'est de la rendre heureuse". Car quand on passe autant d'années auprès des visiteurs du restaurant, au petits soins avec eux, forcément, ça créé des liens. Alain Bonneville a même vécu de sacrés moments avec certains d'entre eux : du mari venu dîner en tête à tête avec sa maîtresse , qu'il faut évacuer par les sous-sols car sa femme est dans les parages, aux coups de foudre qui se déclenchent entre l'apéro et le dessert...

Mais il y a aussi le côté paillettes du métier. Car de grands noms sont passés par son restaurant : Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, Dany Boon forcément, mais aussi l'équipe de tournage du film Germinal, son meilleur souvenir.

Un professionnel comme on n'en fait plus

Et dans l'équipe, tout le monde est unanime : Alain Bonneville aura été un professionnel exemplaire. Rigoureux, pédagogue et formateur avec ses apprentis, comme l'a été plus jeune, et surtout humain. Il y a de la pression pour ceux qui prennent la relève : le chef cuistot, Christophe Desprez et Alexandre Rouvroy, désormais nouveau maître d'hôtel du restaurant l'Écume des Mers.

Alain Bonneville a été la place de ce dernier, comme apprenti. Et ce n''était pas gagné pour lui ! "Je ne faisais rien à l'école, c'est mon père qui a décidé de me booster, en me trouvant une place au restaurant Le Club" (qui est maintenant l'établissement Clément Marot, également rue du Pas !).

C'est ensuite dans le Loiret qu'il fait ses premières armes, avant de rejoindre l'armée justement, pour son service militaire. Puis en 1978, il entre à l'Huîtrière, et quinze ans plus tard, continuera sa carrière pour la finir à l'Écume des mers...

Une retraite bien méritée pour lui. D'ailleurs quand il regarde tout ce parcours, il en est très fier. Désormais l'objectif, c'est de profiter de sa famille, mais aussi de son hobby : la pêche, forcément !