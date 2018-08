Ce sont des militants de la cause animale qui ont alerté le trublion du net. Sur Twitter, Rémi Gaillard appelle la municipalité de Dunkerque (Nord) a envoyé dans un autre parc Kiwi, l'ours star du film de Jean-Jacques Annaud sorti en 1988, et un autre ours nommé Dominique.

En novembre 2016, il avait fait parlé de lui en s'enfermant dans une cage de la SPA de Montpellier pendant cinq jours pour dénoncer l'enfermement des chiens. Aujourd'hui, l'humoriste Rémi Gaillard veut sauver l'ours de Jean-Jacques Annaud.

En 1988, le réalisateur français sort le film "L'ours", où la vedette était évidemment l'animal, qui se prénomme Kiwi. Trente ans plus tard, "elle tourne encore. Sauf que cette fois, elle tourne en ronddans une cage du zoo de Dunkerque", déplore Rémi Gaillard.

Des militants de la cause animale lui ont envoyé une vidéo de Kiwi et de Dominique, un autre ours qui partage son enclos. _"_C'est le stéréotype d'un état de stress et de mal-être ! Si je me mets dans une pièce et que j'y reste pendant des années, je vais me mettre à tourner en rond."

Bonjour @JJAnnaud si tu cherches Kiwi, la star de ton film l'ours (1988), elle tourne en rond depuis 28 ans dans des conditions indignes au zoo de Dunkerque. Dominique, un mâle de 20 ans, partage son triste sort.

On fait quoi maintenant ? pic.twitter.com/bctdavUb0k — Rémi Gaillard (@nqtv) August 11, 2018

"Cela reste un ours comme un autre"

Cela fait 28 ans que Kiwi est en captivité, pour Dominique une dizaine d'années. Rémi Gaillard a tenté d'interpellé le réalisateur Jean-Jacques Annaud sur Twitter : "Malheureusement sans succès". Il a ensuite alerté la municipalité de Dunkerque, ce qui semble avoir été une réussite. "Selon une radio locale, les deux ours seraient déplacés à Zoodyssée, un parc qui a plutôt bonne réputation et qui se trouve dans les Deux-Sèvres. Sauf que leur enclos est en construction et que les ours n'y seront pas avant septembre 2019."

L'humoriste a également proposé une solution alternative. "Il y a un parc spécialisé dans les ours et les loups en Allemagne, à 60 kilomètres de Strasbourg, qui est prêt à les accueillir dès le mois de septembre de cette année."

Rémi Gaillard l'assure : "[Il] ne lâchera rien." Il dénonce également les manœuvres politiques qui se déroulent au détriment du bien-être des animaux. "À Dunkerque, ils ont un intérêt touristique. Kiwi, c'est un ours star. Alors qu'en vrai, c'est juste un ours comme un autre".