L'hypermarché Géant Casino de Poitiers Beaulieu ouvrira désormais tous les dimanches jusqu'à 21 heures

Poitiers, France

Une grande surface qui ouvre toute la journée du dimanche, c'est inédit à Poitiers, et c'est le Géant Casino de Beaulieu qui franchit le cap. L'enseigne qui ouvrait déjà le matin depuis mars 2018, ouvrira l'après-midi également à partir de ce 17 novembre. Les syndicats opposés à la perspective du travail dominical sont vent debout ! Force ouvrière et la CGT ont d'ores et déjà prévu de manifester devant l'établissement ce dimanche, à midi.

Un magasin sans personnel l'après-midi

Dans les commerces alimentaires, les salariés peuvent travailler le dimanche matin, mais uniquement sur la base du volontariat. En choisissant d'ouvrir de 13 heures à 21 heures sans caissier donc, le Géant casino de Beaulieu contourne la loi sans pour autant l'enfreindre. Dans les faits, aucun salarié ne va travailler le dimanche après-midi.

Huit caisses automatiques, mais tous les rayons ne seront pas ouverts

Dans ce magasin de 8.000 mètres-carré de surface, le groupe a installé huit caisses automatiques. Dans cette configuration sans personnel, impossible d'ouvrir les rayons marée et boucherie qui nécessitent habituellement des vendeurs. Le rayon alcool sera lui aussi interdit d'accès, pour respecter la protection des mineurs. Pour le client, pas de scannette ou d'équipement spécial à prévoir, juste de quoi payer aux caisses automatiques, soit par carte bleue, soit via l'application mobile du magasin. Mais attention, pas de chariots aux caisses automatiques du dimanche après-midi. Cela prendrait trop de temps entre deux clients. Pour accéder à l'hypermarché, il faudra passer par la galerie. Des agents de sécurité, provenant d'une société de gardiennage extérieure, seront là pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

Poitiers, 5ème magasin de l'enseigne à ouvrir le dimanche

Poitiers sera le cinquième magasin du groupe à ouvrir toute la journée le dimanche en France. Pourquoi Poitiers ? Le groupe Casino répond par mail : "parce que le magasin est situé en centre-ville, à proximité d'une université, et d'un quartier de passage". Les syndicats FO et CGT, eux, voient dans cette décision une sorte de provocation et craignent "une régression des acquis sociaux". Les deux organisations appellent d'ailleurs à manifester devant le Géant Casino de Beaulieu ce dimanche à midi.

Ce que dit la loi sur le repos hebdomadaire

Ce que dit la loi sur le repos hebdomadaire et le repos dominical : un employé ne peut travailler plus de six jours par semaine. Son employeur doit lui accorder au moins un jour de repos chaque semaine (avec repos de onze heures) Et "dans l'intérêt du salarié, ce repos hebdomadaire doit intervenir le dimanche" de préférence. C'est ce que stipule l'article L.3132-3 du Code du travail. Des dérogations sont toutefois possibles : dérogations permanentes ou conventionnelles en fonction de la branche, dérogations accordées par le préfet ou par le maire ( à l'approche des fêtes de Noël par exemple), ou dérogations liées à lazone géographique (dans les secteurs touristiques par exemple).