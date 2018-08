Indre-et-Loire, France

Ce 15 août, pour les catholiques, c'est la fête de l'Assomption, c'est-à-dire l'hommage à Marie si vous êtes croyant. A l’Île-Bouchard, traditionnel lieu de pèlerinage en Touraine, ils sont près de 2000 fidèles réunis aujourd'hui dans le parc de Marigny. Ce matin a eu lieu un office présidé par le cardinal-archevêque de Paris monseigneur André Vingt-Trois et cet après-midi aura lieu une conférence du cardinal, suivie d'une marche-pèlerinage vers l'église St Gilles, le lieu de culte consacré à la Vierge depuis son apparition reconnue par l'Eglise devant quatre enfants de l’Île Bouchard en 1947. Depuis la vague des attentats en France, ce genre de rassemblement est bien entendu très sécurisé.

Nous n'avons qu'une seule entrée sur le site, les autres étant défendue s par des voitures-béliers et des portes fermées. On a dressé des bâches afin de limiter la vue sur les célébrations depuis l'extérieur. La gendarmerie est là et nous avons un système de sécurité intérieure où toutes les personnes seront fouillées de toute façon -François de La Forcade, paroissien et coordinateur

Depuis 2003, le sanctuaire de l’Île-Bouchard attire également des touristes. Ils viennent passer des vacances spirituelles familiales dans la commune. 5 sessions d'une semaine sont organisées tous les étés dans deux maisons de la communauté de l'Emmanuel, à Marigny et à Chézelles. elles accueillent à chaque fois 230 parents et enfants.

Ce sont des vacances bien chargées. Il y a la messe quotidienne, mais également des ateliers de catéchisme ou encore la préparation d'un spectacle sur Mère Thérésa. Le tout dans un cadre reposant, une grande bâtisse sur un terrain de 5 hectares ombragés. Henri Klotz et sa femme ont dû s'inscrire dès le mois de janvier pour être sûrs d'avoir une place.

On nous avait annoncé quelque chose de plus calme et plus familial que Lourdes ou Paray-le-Monial et nous ne sommes pas déçus. Cela nous a tellement plu l'année dernière que nous sommes revenus cette année.

C'est le principal atout de l'Île Bouchard, un lieu qui concilie pèlerinage et vacances en famille. Marie-Camille Klotz, 32ans, est conquise.

On vient ici pour se reposer, se ressourcer, mais on n'est pas en retraite intensive, on est là avec nos enfants pour en profiter, c'est une démarche qu'on apprécie

Coût de la semaine : 500 euros pour 3 personnes en pension complète. Des vacances à des prix accessibles pour continuer d'attirer de nouvelles familles. Et ça marche. Antoinette, une soeur de la communauté de l'Emmanuel, qui s'occupe du lieu, n'en revient toujours pas.

Cela fait 100 familles qui viennent chaque été et qui ne connaissent pas l’Île-Bouchard, çà m'épate toujours !

Hors période estivale, deux autres semaines sont organisées à la Toussaint et à Pâques.