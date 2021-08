Un petit millier de fidèles sont attendus ce dimanche dans le parc de Marigny à l'Ile-Bouchard. Théâtre des célébrations de l'Assomption, grande fête catholique consacrée à la Vierge Marie. L'Ile-Bouchard est un sanctuaire marial et lieu de pèlerinage depuis l'apparition de la Vierge Marie en 1947.

L'Ile-Bouchard et son sanctuaire marial célèbrent la Vierge Marie pour la fête de l'Assomption

Comme tous les 15 août, les regards se tournent vers l'Ile-Bouchard et ses célébrations de l'Assomption. La commune et son église Saint-Gilles abritent en effet un sanctuaire marial, lieu de pèlerinage tout au long de l'année pour les catholiques qui viennent y vénérer la Vierge Marie.

Pourquoi l'Ile-Bouchard est devenu un sanctuaire marial ?

C'était en 1947. Le 8 décembre, la Vierge Marie apparait dans l'église Saint-Gilles aux yeux de quatre petites filles de la commune. Des apparitions qui vont se poursuivre toute la semaine jusqu'au 14 décembre. " A cette époque, la France est paralysée par une grève générale. Le pays est au bord de la guerre civile", raconte le Père Philippe Marot, curé de la paroisse de l'Ile-Bouchard. "La Vierge Marie leur demande alors de prier pour la France. Elles acceptent, et le lendemain, la grève générale est arrêtée et le 14, tout le pays a repris le travail".

Depuis, l'île-Bouchard devient donc un lieu de pèlerinage qui ne sera reconnu officiellement par l'Eglise qu'en 2001. Par un décret de Monseigneur Vingt-Trois, alors archevêque de Tours.

Pas de pass sanitaire mais le port du masque est obligatoire

Cette célébration du 15 août pour l'Assomption est l'un des temps forts de l'année pour le sanctuaire marial. Direction comme à chaque fois le parc de Marigny, et ses cinq hectares de prairie au grand air. L'accueil est ouvert ce dimanche à 9h avant la messe de l'Assomption à 11h. Messe présidée par Monseigneur Jordy, l'archevêque de Tours. Ce sera la seule et unique messe sur les trois paroisses de l'Ile-Bouchard, Richelieu et Ste-Maure-de-Touraine.

C'est ici dans le parc de Marigny que se déroulent les célébrations de l'Assomption à l'Ile-Bouchard © Radio France - François Desplans

Comme pour tout exercice du culte, le pass sanitaire ne vous sera pas demandé. En revanche, le port du masque est obligatoire. Même si c'est en plein air. " D'abord parce qu'on nous le demande" explique Vincent Robilliard, l'organisateur de cette célébration. "Mais aussi parce que ça rassure certaines personnes, un peu frileuses. A partir du moment où elles savent qu'on porte le masque et qu'on respecte les gestes barrières, elles viendront plus facilement".

La journée se poursuivra l'après-midi à 14h30 avec une conférence de Mgr Jordy sur le thème : " l'Ile-Bouchard : quel message pour aujourd'hui ?"