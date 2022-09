L’île d’Aix désormais reliée à la fibre par un câble sous-marin

Un pas de plus vers le déploiement de la fibre sur l'île d'Aix. L'opérateur Orange, chargé de développer le haut débit sur l'Île, a franchi une étape importante mercredi : l'atterrissement d'un câble sous-marin de 4,8 km de long. Il relie désormais la pointe de Coudepont de l'île depuis la pointe de la fumée de Fouras. Il aura fallu trois ans entre la naissance du projet et sa concrétisation. Car le tracé devait contourner les espaces protégés, et notamment les zones conchylicoles. Sans parler de l'absence totale de communication entre l'île et le continent : aucun ponts et des vieux câbles téléphoniques inutilisables. Même si en théorie, la fibre est déjà fonctionnelle, il faudra attendre encore trois mois avant d'en bénéficier. Le temps que les fournisseurs internet qui le souhaitent (Free, SFR etc.) puissent se raccorder au réseau.

La fibre débarque sur l'île d'Aix Copier