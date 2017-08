L'île d'Aix privée d'eau potable

Une canalisation a lâché ce jeudi matin sur l'île d'Aix. La Régie d'exploitation des Services d'Eau de la Charente-Maritime est aussitôt intervenue. Tout devrait rentrer dans l'ordre ce jeudi soir.

Scénario catastrophe sur l'île d'Aix en pleine saison touristique : la conduite d'alimentation principale, qui alimente le château d'eau, a cassé ce jeudi matin vers 10h. Heureusement, ce n'est pas la canalisation sous-marine qui a été endommagée, contrairement à ce qu'il s'était passé en 2006, mais une canalisation à terre. La Rese, Régie d'exploitation des Services d'Eau, a été prévenue par ses systèmes de télésurveillance. Elle a aussitôt déclenché son dispositif d'urgence et acheminé une mini-pelle sur place. Les travaux devraient être terminés dans l'après-midi, et la Rese espère un retour de l'eau potable dans la soirée.

L'île est équipée, explique à France Bleu La Rochelle le chef d'exploitation de la Rese, Stéphane Chastenet : "On est encore plus vigilant que sur le continent pour intervenir aussi rapidement que sur le continent". Le niveau du château d'eau est surveillé 24h/24. "C'est le scénario qu'on redoute le plus, d'avoir ce genre d'incident en période estivale avec une occupation à 100% de l'île". La Rese a fait parvenir deux palettes d'eau sur l'île par le premier bac pour répondre aux besoins urgents.

La sécheresse en cause ?

Les restaurants sont restés ouverts. Mais ils ont dû refuser du monde ce jeudi midi, car il était impossible de faire la vaisselle. Le responsable du Café de l'Océan indique qu'il n'a pu servir qu'un tiers des couverts habituels au déjeuner, ce qui représente une perte de plusieurs milliers d'euros.

La canalisation a sans doute cassé en raison de l'importante sécheresse qui sévit actuellement en Charente-Maritime et qui provoque des mouvements de terrain.