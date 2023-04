L'île d'Aix repart à la recherche d'un médecin

L'île d'Aix repart en quête d'un médecin. François Laprade qui intervenait sur la petite île de Charente-Maritime depuis l'été 2014 vient de prendre une retraite définitive au 1er avril. Il faut donc lui trouver un remplaçant, à partir du 15 septembre.

D'ici là, un autre généraliste, qui avait déjà posé ses valises sur l'île l'an dernier sur la période estivale, officiera du 15 juin au 15 septembre. Quant à la période qui nous conduit au 15 juin, l'idée est de trouver un médecin qui accepte des tournées sur l'île une fois par semaine.

Bientôt une maison de santé

Mais le plus important, c'est donc le recrutement d'un nouveau médecin à l'année, pour cela l'île d'Aix ne manque pas d'arguments. Il y a d'abord cette maison de santé, dont les travaux vont commencer. Livraison prévue en septembre, au pire octobre. Des locaux tout neufs pour le futur médecin, qui - autre avantage - y croisera aussi des collègues.

Un dentiste a déjà prévu de faire la traversée régulièrement. L'idée est encore d'accueillir des consultations mensuelles, pour des spécialités comme la cardiologie. L'île d'Aix qui a déjà la chance de bénéficier d'un infirmier en permanence : deux professionnels se relaient sur place, quinze jours chacun.

Du travail toute l'année (ou presque)

Et il y a bien du travail pour tous ces professionnels de santé, assure le maire de l'île, Patrick Denaud : "en hiver, il n'y a que cinq bateaux. Si on a rendez-vous chez le dentiste à 14h, il faut partir le matin à 9h et revenir à 17h. Il y a des gens sur l'île qui n'ont pas de voiture. Il y a des personnes âgées qui ne quittent pas leur île. Et puis il y a de plus en plus de visiteurs. J'ai croisé tout à l'heure un groupe de 120 enfants qui attendaient dans le bateau pour passer une semaine sur l'île d'Aix."

De quoi bien occuper les journées d'un médecin entre fin mars et fin octobre. Pour la morte saison, l'ancien médecin de l'île complétait ses semaines par des permanences au Samu de Rochefort. "Ce recrutement fera également gagner beaucoup d'argent à la Sécu", promet le maire de l'île d'Aix. En cas d'urgence, la présence d'un médecin peut permettre de retarder de quelques heures une évacuation sanitaire. Et d'utiliser le bac plutôt que de faire venir un hélicoptère.