L'île d'Oléron accueille quatorze orphelins ukrainiens pendant quatre semaines

Pour ces enfants ukrainiens, c'est une parenthèse dans leur quotidien de guerre. Quatorze orphelins venus de Kharkiv, ville meurtrie du nord-est de l'Ukraine, sont arrivés le vendredi 8 septembre à Saint-Pierre-d'Oléron, où ils vont séjourner pendant quatre semaines. Ils sont accueillis par l'association humanitaire "Oléron se mobilise" qui leur a concocté un programme d'excursions.

ⓘ Publicité

3.000 kilomètres parcourus en l'Ukraine et Oléron

"Je voulais organiser une sorte de séjour de réadaptation pour les enfants qui vivent dans des conditions très dures, explique Pawell, Ukrainien de 32 ans et fondateur d'un orphelinat pour prendre soin des enfants de Karkhiv. Teresa a accepté de nous accueillir avec son association." Alla, est l'une des six accompagnatrices : "Quand on a su que le voyage pourrait se faire, on n'y croyait pas. C'était impossible de réaliser qu'on pourrait emmener les enfants en France, loin de la guerre, pour nager dans l'Océan Atlantique."

Le trajet depuis leur orphelinat, qui accueille des enfants de Kharkiv mais est installé dans une commune de l'Ouest de l'Ukraine, a duré une journée et demi. "Nous avons traversé la Pologne, l'Allemagne, la France... 3.000 kilomètres en voiture pour atteindre l'île d'Oléron".

Au menu des excursions, beaucoup de plage et de vélo

Depuis leur arrivée, les enfants, âgés de 3 à 15 ans, ont déjà visité le phare de Chassiron. L'enseigne Vélodyssée leur prête des vélo, le temps de leur séjour, pour qu'ils puissent se promener dans la forêt. La troupe passe aussi beaucoup de temps à la plage. "Ce que je préfère c'est construire des villes dans le sable", déclare Vladislav, 10 ans. Son acolyte, Dmitro, 14 ans, surenchérit : "et la température de l'eau dans l'Océan est chaude, je ne savais pas qu'on pourrait s'y baigner !"

Devant les mobil-homes du camping où ils séjournent, les enfants jouent © Radio France - Sophia Berrada

S'ils s'amusent beaucoup, il a fallu un temps d'acclimatation aux enfant à leur arrivée sur l'île d'Oléron début septembre. "Ils ont eu du mal à s'adapter au silence, murmure Teresa. Car ici, ce n'est pas comme chez eux. C'est calme, il n'y a que le bruit de la mer et des oiseaux. Mais dimanche dernier, il y avait la réouverture de la chasse. Les enfants ont entendu les tirs, et au même moment, un avion est passé dans le ciel. Ils se sont tous jetés à terre en hurlant. Ils ont cru qu'il y avait la guerre".

"Ils peuvent enfin ressentir des choses simples, comme la joie"

Devant les mobil-homes de l'association, trois grandes tables de plastique blanc sont alignées pour accueillir une vingtaine de couverts. Des ballons de baudruche sont accrochés aux chaises, des fleurs tapissent la nappe, un petit drapeau ukrainien flotte dans un vase. Les enfants s'attablent tandis que dans les cuisines, Teresa Denkiewicz et Olga, l'une des accompagnatrices en charge des traductions, s'activent. "On prépare le gâteau de Victoria, qui a un cinq ans aujourd'hui !" se réjouissent-elles. Dans le jardin s'élèvent des "З Днем Народження !" (à prononcer "Z Dnem Narodzhennya") ou "Joyeux anniversaire !" en ukrainien.

Teresa de l'association "Oléron se mobilise" pose aux côtés de trois enfants ukrainiens et Nadia, une accompagnatrice © Radio France - Sophia Berrada

Une psychologue ukrainienne, Nadijezda Olekseevna, accompagne les enfants pendant le séjour. Elle confie combien ce temps de répit est précieux pour eux : "En Ukraine, les enfants sont constamment sous tension, ils ont peur tous les jours. Ici, ils peuvent enfin se détendre, ressentir des choses simples comme la joie, le bien-être, la chaleur humaine".

L'association "Oléron se mobilise" est née quelques jours après le début de la guerre le 24 février 2022. "Notre action se concentre essentiellement sur l'aide qu'on peut apporter aux enfants, explique Teresa Denkiewicz. En septembre 2022 et pendant un mois, elle s'est rendue dans plusieurs orphelinats ukrainiens pour apporter son aide. Avec l'association oléronaise qu'elle co-préside, elle a coordonné l'envoi de six camions vers l'Ukraine depuis l'île. Un septième convoi est en cours de préparation et partira en octobre. Teresa appelle à la générosité : "Pour la collecte, nous recherchons en particulier des couches et du lait. Le moindre don financier est également le bienvenu". Les différentes actions menées par l'association aux 50 adhérents sont détaillés sur leur site internet .