L'Ile d'Oléron incite ses habitants à réaliser de la rénovation énergétique pour réduire leurs factures

En France, plus de 5 millions de ménages sont en situation de précarité énergétique. Ce mercredi dans le cadre de la journée nationale contre la précarité énergétique, la communauté de communes de l'Ile d'Oléron a organisé une visite d'un logement en cours de rénovation pour une 30aine d'Oléronais.

Boutique Mer et Dune ouverte depuis le mois de juillet 2021 à Dolus d'Oléron. Une des parties rénovées d'une ancienne maison construite en 1900.

Dans le cadre de la journée nationale contre la précarité énergétique, ce mercredi, la communauté de communes de l'Ile d'Oléron a organisé une visite d'un logement en cours de rénovation à Dolus-d'Oléron. Une trentaine d'Oléronais étaient présents. La visite s'est déroulée au centre de Dolus, dans une maison construite en 1900, qui avait de gros besoin d'isolation.

Visite d'une maison rénovée à Dolus-d'Oléron, datant de 1900. © Radio France - Gérald Paris

Il fallait isoler les murs, refaire la charpente, ou encore poser des fenêtres double vitrage. L'idée, à terme, pour les deux sœurs propriétaires, Loralie et Romane François, c'était d'ouvrir une boutique d'un côté, avec de petits bijoux sur le thème de l'Ile d'Oléron, et quelques décorations locales, et de l'autre, d'avoir un logement à double étage sur place, juste à côté du magasin.

Boutique Mer et Dune à Dolus d'Oléron. © Radio France - Gérald Paris

La rénovation énergétique est accessible financièrement grâce aux subventions

Le coût total des travaux a été chiffré à 49 500 euros, dont 22 000 euros de rénovation thermique. Mais avec une subvention de 27 700 euros de l'Anah, 5500 euros de la communauté de communes, 500 euros du département, le reste à charge est finalement moins lourd pour les propriétaires. Près de 16 000 euros.

Cette visite organisée en la présence d'une trentaine d'Oléronais avait pour objectif de leur montrer aussi les produits utilisés pour l'isolation des murs. De la bio fibre, à base de chanvre, de coton et de lin. Sonia Thiou a en charge la pose de cet isolant "C'est un produit français, qui vient de Nantes. Beaucoup plus performant que la laine de verre. Capable d'absorber de l'eau en quantité, de sécher et de revenir à sa forme initiale, contrairement à la laine de verre qui elle s'aplatit."

La bio fibre, un produit isolant, à base de chanvre, de laine et de lin. © Radio France - Gérald Paris

Des diagnostiques énergétiques gratuits

Thibaut Brechkoff, le maire de Dolus d'Oléron, vice-président en charge de la commission habitat, santé et social de la communauté de communes, incite les oléronais à réaliser un diagnostique énergétique gratuit. _"_Cela ne coûte rien, n'engage à rien, mais cela permet de savoir quels travaux il faut réaliser, quels coûts cela représente, et surtout quelles économies cela peut générer tous les mois derrière."

Economiser jusqu'à 50% de sa facture de chauffage

Des travaux qui dans certains cas, peuvent permettre d'économiser jusqu'à 50% de sa facture de chauffage. Philippe Poullain, le directeur d'Hatéis habitat basé à la Roche sur Yon en Vendée réalise ces diagnostiques énergétiques. Pour lui : "il n'est pas rare qu'une famille qui paie 250 euros par mois pour sa facture énergétique, passe environ à 130 euros rien qu'en isolant correctement les combles de la maison, en choisissant un chauffage adapté, et en installant une bonne ventilation."