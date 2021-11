Le centre de préparation olympique de l'Île d'Oléron est prêt à accueillir des athlètes avant les jeux 2024

L'Île d'Oléron vient de lancer sa campagne pour séduire les sportifs de haut niveau et les convaincre de venir préparer les jeux olympiques 2024 sur son territoire. Ses atouts : un complexe sportif de haut niveau, un ancien champion olympique de hand et une ambiance nature.

Teddy Riner et l'équipe de France de Taekwondo sont déjà venus découvrir les installations confie avec fierté Christophe Sueur, le maire de Saint Pierre d'Oléron. Ils ont pu fouler les tatamis d'un dojo de 457M2 avec deux surfaces de combat, et un sol installé "en fosse" qui limite le risque de blessure. Le complexe Sportif de l'Oumière à Saint Pierre d'Oléron est l'un des 619 sites en France inscrit sur la liste officielle des sites pouvant accueillir des équipes olympiques en vue des Jeux de Paris 2024.

Le dojo peut accueillir des athlètes préparant les épreuves de Judo, de Taekwondo et Taekwondo paralympique © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Il propose aussi une grande salle de 1 295M2 avec un revêtement "Taraflex élite sport" pour les handballeurs et le badminton, et une piste neuve de BMX de 385 mètres de long avec une rampe de lancement de 5 mètres de haut validée par la fédération française de cyclisme. Des installations de très haut niveau souligne Sylvain Nouet, ancien entraineur de l'équipe de France de Hand-Ball double champion olympique qui a pris sa retraite sur l'Île d'Oléron : "quand j'étais en équipe de France, je suis allé pour des préparations dans des endroits qui n'avaient pas cette qualité là".

une piste de BMX Race de 385 mètres de long avec une rampe de lancement de cinq mètres de haut - Jonhatan Duquoc

La qualité des installations et la présence de Sylvain Nouet dans l'équipe d'organisation sont deux des atouts du centre d'entrainement olympique de Saint-Pierre d'Oléron. Un site internet en deux langues vient d'être lancé, tout comme une page LinkedIn à destination des sportifs professionnels. L'équipe d'organisation a aussi mis au point des fiches techniques et tourné des films vidéo pour chacun des 6 sports pour lesquels le complexe de l'Oumière a été choisi (BMX, Handball, Judo, Badminton, Taekwondo, Taekwoondo paralympique).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L'équipe d'organisation développe aussi une stratégie de lobbying : "on fait venir des équipes de clubs qui ont des étrangers, et des équipes de jeunes" confie Sylvain Nouet, l'ancien entraineur de Hand. "Avec les jeunes de 19 ans du Hand qui sera là en juillet il y a l'équipe d'Espagne qui vient" explique-t-il, soit les jeunes champions olympiques de demain. "Tout ça va se diffuser, il n'y a que par l'accueil qu'on arrivera à convaincre". Car le troisième atout de l'Île d'Oléron c'est son coté nature avec ses plages et ses forêts à un peu plus de 3 heures de Paris : ça peut attirer des sportifs de haut niveau désirant se préparer à l'écart des grands centres urbains.

Des premiers athlètes en janvier 2022

Des premiers contacts ont été pris. Cinq athlètes africains sont intéressés pour venir passer deux mois à partir de janvier 2022 à Saint Pierre. Christophe Sueur, le maire de St Pierre d'Oléron est confiant "ça va aller très vite, les choix se font actuellement. j'espère que tout doucement on montera en puissance et qu'un pays sera sensible à nos 6 disciplines regroupés sur un seul site". L'ancien Handballeur Daniel Nouet est lui plus catégorique, il est sûr que des sportifs viendront préparer les jeux sur l'Ile d'Oléron et se risque à un pronostic : "Je pense que le BMX va venir, à minima" !

à lire aussi Paris 2024 recrute des volontaires

Deux autres centres de préparation olympiques en Charente-Maritime sont inscrit dans le catalogue proposé aux délégations par Paris 2024. Il s'agit de Fouras pour le tennis de table, et La Rochelle pour le rugby à 7. Pour la Charente, il y a trois sites dans le grand Cognac, pour le basketball, le handballe l'équitation et l'athlétisme.