L'Île-de-France championne des cambriolages en 2022

C'est une première. l'INSEE et le ministère de l'Intérieur, publient conjointement une enquête sur les cambriolages en Île de France. Avec 46 520 cambriolages en 2022, et un taux de 7,9 cambriolages pour 1000 logements, la région dépasse le taux de 5,8 cambriolages pour 1000 logements au niveau national.

L'Ile-de-France possède le taux de cambriolage le plus élevé de toutes les régions de France avec 8,1‰ dans les territoires denses urbains de la région, 6,7‰ dans les zones de densité intermédiaire, et 5,7‰ dans les communes rurales périurbaines.

La Seine-Saint-Denis et Paris, cibles préférées des cambrioleurs

Le taux de cambriolage des logements est le plus élevé en Seine-Saint-Denis et à Paris avec des taux respectifs de 9,2‰ et 8,7‰. Des résultats dus à la forte densité de population dans la région, 95% des habitants vivant en en zone urbaine, dont 86% en zone urbaine dense.

Autre conséquence de cette forte concentration de population, les risques de cambriolage restent aussi très élevés. Les villes de plus de 87 000 habitants sont souvent plus à risque que les autres. C'est aussi le cas pour quelques communes dites aisées, quelle que soit leur taille.

Cambriolages ou tentatives de cambriolages de logements enregistrés pour 1 000 logements, par commune d’Île-de-France en 2022 - INSEE

Celles-ci sont situées principalement dans les Hauts de Seine et les Yvelines, comme Marnes La Coquette ou Le Vésinet.

D'autres communes franciliennes plus modestes, comme les Pavillons sous bois ou Orsay, sont aussi largement touchées par les cambriolages.

15% des communes franciliennes sans cambriolages

En 2016, il y avait eu 49 9000 cambriolages de logements. Entre 2016 et 2019, le nombre a diminué avant de logiquement chuter, de 18%, durant la pandémie. En 2022, le nombre de cambriolages, même s'il est haut, reste inférieur à celui de 2016 qui atteignait 49 900 cambriolages.

L'an dernier, 15% de l'ensemble des communes franciliennes, comptant 320 habitants en moyenne, et à 99% rurales, n'ont signalé le moindre vol. Selon le ministère de l'Intérieur, 69% des victimes de cambriolage déposent plainte contre 33% pour les tentatives de cambriolage.