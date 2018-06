Un sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la Presse Régionale publié ce mardi révèle que l'IIe-de-France occupe la deuxième place des régions les plus généreuses avec 355 euros de dons par an et par personne. Elle est derrière PACA (363 euros) et devant Auvergne Rhône Alpes (313 euros).

Les Français sont très généreux. Huit Français sur dix donnent de l'argent tous les ans à des associations, des fondations, financent des projets ou des particuliers. Neuf sur dix donnent des vêtements, de la nourriture et même du temps. C'est ce que révèlent un sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la Presse Régionale, publié ce mardi.

PACA en tête du palmarès des régions généreuses

La région PACA qui est la plus généreuse de l'hexagone avec, en moyenne, par an et par personne, un don de 363 euros. L'Ile-de-France est deuxième (355 euros). Les plus petits donateurs sont les Normands (163 euros).

Les régions les plus riches se trouvent en tête du Palmarès de la générosité, celles où le revenu brut par habitant est plus modeste sont en queue de peloton. Cela ne veut pas forcément dire que les habitants sont moins généreux. "L’effort consenti par rapport au revenu brut disponible, s’il est plus modeste (moins de 1% de ce revenu est consacré au don contre 1,5% à 2% pour les 3 premières régions), représente un "sacrifice" plus lourd", analyse les enquêteurs.

L'Ile-de-France en tête des régions qui ont collecté le plus de dons sur trois mois (avril à Juin 2018)

Montant moyen des cagnottes solidaires. - Odoxa-Leetchi

L'Ile-de-France doit sa place au vaste élan de solidarité qui a vu le jour avec la grève des cheminots. Le 22 mars 2018, Jean-Marc Salmon, soutenu par une trentaine de personnalités, a créé une cagnotte de soutien aux cheminots grévistes afin de les soutenir financièrement pendant la grève et faire perdurer le mouvement. La cagnotte comptabilise plus de 30 500 participations. Le montant collecté est à ce jour d' 1,251.005 million d'euros.

Les régions où le don annuel est le plus élevé

Les régions les plus généreuses. - Odoxa-Leetchi

Les Franciliens sont une majorité à penser que les Français ne sont pas assez généreux.

Les Français sont généreux mais ils ne le savent pas. - Odoxa-Leetchi

Les causes qui plaisent le plus aux Français

La recherche médicale et la lutte contre les maladies sont des causes qui poussent les Français à être très généreux. La transparence sur l'utilisation des fonds et la bonne gestion de l'argent récolté les incitent à faire des dons.

Découvrez l'intégralité du sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la Presse Régionale :

Sondage Odoxa - Leetchi : enquête réalisée auprès d'un échantillon de Français interrogés par internet du 26 avril au 2 mai 2018. Echantillon de 3.015 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.