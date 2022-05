L'Ile-de-France encore récompensée par le label "villes à vélo du Tour de France"

Les panneaux d'entrées de ville vont se charger un peu plus à Antony dans les Hauts-de-Seine et à Meaux en Seine-et-Marne. Désormais, des petits vélos vont y faire leur apparition. Les deux villes entrent au palmarès 2022 du label "villes à vélo du Tour de France" qui récompense les villes ayant déjà accueilli la Grande Boucle et qui font la promotion de la petite Reine. Nanterre, dans les Hauts-de-Seine également, gagne un vélo supplémentaire à ce deuxième classement. La ville de Paris, elle, avait déjà quatre vélos, la note maximale, depuis la première édition. Ce nouveau label, sur le modèle des villes et villages fleuris, a été lancé en 2021 par ASO, organisateur du Tour de France.

Deux vélos pour Antony

"La ville d’Antony affiche une volonté certaine de développer une politique cyclable de qualité", notent les organisateurs. "La ville a saisi l'opportunité du déconfinement pour créer des pistes cyclables temporaires" et favoriser le climat vélo avec des zones 30, des ateliers de remise en selle ou d'apprentissage du vélo, notamment chez les scolaires. La commune de 60.000 habitants peut encore aller plus loin quand même, en traitant les discontinuités, les "trous" entre les pistes cyclables et en aidant plus à l'achat de vélos.

Trois vélos pour Meaux

A Meaux c'est la promotion de l'aspect santé publique de la pratique du vélo qui a retenu l'attention du jury. La ville de grande couronne, obtient trois vélos grâce à son “Grand Plan Vélo” voté en 2020 et doté d’un budget de près d'1,5 million d'euros par an. Par exemple, la ville ne dispose pas de bornes de vélos en libre-service mais met à disposition des habitants 120 vélos en prêt gratuit.

Toutefois, "trop de pistes cyclables sur les trottoirs engendrent des conflits entre les piétons et les cyclistes", remarquent les organisateurs. De quoi progresser encore pour le palmarès de l'an prochain peut-être.

Nanterre progresse et gagne un troisième vélo

Comme la fait Nanterre par exemple ! La ville des Hauts-de-Seine avait déjà décroché deux vélos lors de la première édition. La commune fait encore mieux et gagne un troisième vélo grâce à son implication dans le projet de RER Vélo notamment. Une passerelle ouvrira en 2022 par exemple pour relier Nanterre à Bezons et supprimer une coupure majeure dans le tracé de l'itinéraire.