L'Île-de-France est le premier désert médical de France métropolitaine selon l'Union des médecins libéraux

L'Union régionale des médecins libéraux (URPS) avait sonné l'alerte, indique-t-elle, "et maintenant on y est". Les deux tiers de la population d'Île-de-France vivent dans des zones sous-dotées en médecins généralistes. Notre région devient "le premier désert médical de France métropolitaine", selon l'URPS, une association qui rassemble 60 médecins libéraux élus par leurs pairs.

Près de 7,5 millions de Franciliens vivent dans un désert médical

"Nous avons des risques de perte de chance pour les patients", a averti Valérie Briole, présidente de l'URPS Ile-de-France au cours d'une lors d'une conférence de presse initiée par La Métropole. En se basant sur le prochain zonage de l'ARS Île-de-France, ces médecins libéraux ont indiqué qu'actuellement 62,4% de la population francilienne vivaient dans des zones où l'insuffisance de l'offre de soins est la plus marquée, selon le classement des Agences régionales de santé (ARS).

Environ 1,7 million de patients se retrouvent "sans médecin traitant en IDF", "des services de garde ferment faute de médecins" et les centres d'appel manquent de médecins régulateurs. Selon les chiffres de l'association, en dix ans, la région a perdu 3.742 médecins libéraux dont 1.821 généralistes ainsi que 28% de ses dermatologues, 26% de ses gynécologues, 22% de ses ophtalmologues et de ses rhumatologues.

En Île-de-France, un médecin sur deux a plus de 60 ans et un sur quatre, plus de 65 ans

Pour contrecarrer cette hémorragie de médecins, l'URPS demande une augmentation des tarifs de consultation pour recréer de l'attractivité, un élargissement des critères d'aide financière à l'installation et la mise en place d'un service de soutien économique, juridique, immobilier aux cabinets fragilisés.

Elle demande aussi de multiplier les postes d'internes et les lieux de stages libéraux, former des gestionnaires de cabinet et exonérer de charges leur médecin employeur pour leur dégager du temps médical. "Nous sommes devant une catastrophe sanitaire qui dépasse celle de la Covid", assure Ludovic Toro, président de la commission santé à la MGP.

Une trentaine d'organisations, syndicats de soignants libéraux et associations d'élus locaux font des propositions concrètes

Les organisations proposent en premier lieu de faciliter les stages d'étudiants en santé hors des villes universitaires, en mettant à leur disposition des hébergements dédiés et des aides aux transports.

Il est aussi question d'un "guichet unique" dans chaque département pour simplifier l'installation des professionnels diplômés et de leurs familles (logement, école, emploi du conjoint...).

Elles demandent la création "d'équipes de soins coordonnées" ad hoc, regroupant selon les besoins de chaque patient plusieurs soignants libéraux, qui seraient rétribués pour cela par la Sécu.

Enfin, tous s'accordent pour "développer le partage de compétences" entre professions de santé, mais sans entrer dans les détails de ce sujet clivant.