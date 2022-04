L'Ile de France, région la plus demandée pour les échanges de logement pour les vacances

Les vacances de printemps battent leur plein, deux zones sur trois sont concernées. Les Montpelliérains, les Toulousains et les Franciliens (la zone C) devront encore patienter jusqu’à vendredi soir. En tout cas, deux ans après le premier confinement, le tourisme repart, notamment en Ile-de-France. Un exemple : sur la plateforme Home Exchange, spécialisée dans l’échange de logements, l'Ile de France est en tête des destinations les plus demandées. Les Parisiens inscrits sur le site sont donc particulièrement sollicités.

Elisabeth, son mari et ses enfants ont déjà échangé 27 fois leur maison pour partir en vacances - reportage Copier

C'est le cas d'Elisabeth qui possède un duplex à deux pas de la place de la République. Avec son mari et leurs enfants, ils ont 27 échanges au compteur ! "Une destination paradisiaque, c'était les Bahamas" confie-t-elle, en poursuivant "on y est retourné trois fois avec des maisons toutes plus fabuleuses les unes que les autres." Ensemble ils ont aussi visité les Etats-Unis, l'Espagne et puis ... la France. Elisabeth a adopté les échanges de maison pour les vacances, et elle est totalement en confiance "Ce n'est pas des inconnus parce on a vraiment un échange qui dure souvent plusieurs mois avec les personnes et on voit tout de suite à qui on a affaire. C'est vraiment basé sur la confiance et franchement, on n'a jamais eu de soucis" assure-t-elle. Ce qu'elle apprécie, aussi, c'est de "vivre comme une locale", d'avoir un logement qui a du charme, qui a une personnalité et l'aspect pratique de pouvoir avoir une maison pour voyager avec les enfants.

Charles-Edouard Girard, co-fondateur de « Home Exchange » Copier

Elle aussi a constaté l'augmentation des demandes : "Ca a repris en 2021 entre septembre et décembre. Pour ma part j'ai reçu environ 150 demandes ce qui est assez énorme !" . La période Covid est bel et bien derrière nous, estime de son côté Charles-Edouard Girard, co-fondateur de « Home Exchange » : "ce qu'on voit apparaître depuis le début de l'année, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent", explique-t-il avant de détailler, "on est a environ 50% de croissance par rapport à 2019" , la dernière année avant la pandémie.

Plus de 14.000 nuitées sont d’ores et déjà prévues sur la période (sans compter les réservations de dernière minute, désormais très importantes).