L'illetrisme concernerait 13,5% des 18-65 ans dans l'Indre

A l'occasion des journées de l'illetrisme, Nicole Blot revient sur ce phénomène très souvent tabou dans notre société et qui concernerait pourtant 2,5 millions de français. Pourtant la responsable du Centre de ressources Illetrisme et Analphabétisme dans l'Indre insiste : il faut en parler.

Indre, France

Deux millions et demi de français seraient aujourd'hui concernés par l'illetrisme en France, terme employé pour désigner le fait d'avoir été scolarisé mais de ne pas maîtriser la lecture ou l'écriture. Cela concernerait donc 11% des 18-65 ans étant passés sur les bancs de l'école en France, et même 13,5% dans l'Indre.

Un tabou qui empêche une bonne prise en charge

Près de la moitié des personnes touchées par l'illetrisme auraient un emploi malgré cela, en se débrouillant tant bien que mal pour le cacher explique Nicole Blot, responsable du Centre de ressources Illetrisme et Analphabétisme dans l'Indre : "ils se cachent. Ils utilisent des stratagèmes, comme dire qu'ils n'ont pas leurs lunettes, ou qu'ils prennent les papiers qu'on leur demande de remplier et qu'ils les emmènent chez eux. Parfois quand il faut remplir des bons de commande ils se font des modèles." Il faut dire que le sujet est malheureusement encore particulièrement tabou, et c'est un problème : pour accompagner une personne sujette à l'illetrisme, il faut d'abord qu'il en parle. Un numéro vert pour être orienté par le Centre de ressources Illetrisme et Analphabétisme : 0 800 11 10 35